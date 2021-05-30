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إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

منذ 22 ساعة
2336
إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، عن نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت الهيئة طرق إعلان النتيجة وهي تطبيق توكلنا (لوحة البيانات – نتائج قياس )، النقاذ الوطني ( هيئة تقويم التعليم والتدريب – النتائج )، رسالة نصية على الجوال .

ويذكر أن اختبارات الرخص المهنية تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعد الرخص المهنية وثيقة يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم.

يمكنك الإطلاع على النتائج من خلال موقع الهيئة .

الوظائف التعليمية
الرخصة المهنية
هيئة تقويم التعلم

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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