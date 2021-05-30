إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، عن نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.
وأوضحت الهيئة طرق إعلان النتيجة وهي تطبيق توكلنا (لوحة البيانات – نتائج قياس )، النقاذ الوطني ( هيئة تقويم التعليم والتدريب – النتائج )، رسالة نصية على الجوال .
ويذكر أن اختبارات الرخص المهنية تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعد الرخص المهنية وثيقة يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم.
يمكنك الإطلاع على النتائج من خلال موقع الهيئة .