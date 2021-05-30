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ليوناردو غارديم يكشف سبب رفضه لعرض النصر

منذ 8 ساعات
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ليوناردو غارديم يكشف سبب رفضه لعرض النصر

ماجد محمد (صدى):
اقترب نادي الهلال من التعاقد مع المدرب البرتغالي، ليوناردو غارديم، ليتولى مسؤولية الفريق في الموسم المقبل، خلفا لمواطنه جوزيه مورايس.

وقال غارديم إن رفضه لعرض النصر لم يكن بسبب المقابل المالي، لكنه فضل ألا يكون متسرعا في اتخاذ قرار يتعلق بمستقبله.

وأشار إلى أنه تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية الصينية بعد رحيله من موناكو الفرنسي، لكنه رفضه دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك.

وأضاف غارديم في تصريحات لشبكة ”IOL“، إنه رفض العديد من العروض من داخل البرتغال وأوروبا، حيث سيقود مشروعا جديدا، بداية من الموسم الرياضي المقبل 2021-2022.

وتابع : ”أبحث عن شيء يحفزني، لكنني لا أعرف ما هو حتى الآن، لقد قلت بالفعل إنني أرغب في الحصول على تجربة خارج أوروبا، وربما حان الوقت الآن لذلك. بما أنني وحيد مع زوجتي، لدينا المزيد من الحرية في البحث عن أمر جديد“.

النصر
الهلال
غارديم

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سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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