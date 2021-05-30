أمين الشرقية يناقش دعم نظام الرقابة الداخلية والتعريف بمنهجية التقييم 

سعيد العجل (صدى):
ناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأحد 18/10/1442هـ، في قاعة الاجتماعات بالأمانة، مع الأستاذ محمد السعيد، المشرف العام على المراجعة الداخلية، رئيس اللجنة الفرعية لحماية النزاهة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، "دعم نظام الرقابة الداخلية والتعريف بمنهجية التقييم، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية للرقابة الداخلية وحماية النزاهة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بحضور مسؤولي وأعضاء اللجنة من الوزارة، والأمانة.
وفي بداية الاجتماع رحب معاليه برئيس اللجنة والوفد، وأكّد أن مفهوم الرقابة الداخلية هو مفهوم شامل يشمل جميع إدارات الأمانة، خاصة وأن القطاع البلدي في المملكة تجاوز مراحل متعددة على مستوى الأعمال وإدارة المدن بتوجهات استراتيجية في ظل قيادتنا الحكيمة – حفظها الله -، حيث حققت المملكة مراحل متقدمة في هذا المجال، وغيره من مجالات متعددة، منوها معاليه على أن العمل لا يقف على مرحلة معينة وإنما يتطلب الاستدامة والتطوير ورفع كفاءة الأداء.
وجرى خلال اللقاء مناقشة دعم نظام الرقابة الداخلية والتعريف بمنهجية التقييم، إضافة إلى استعراض أهداف اللجنة الرامية إلى تطوير خط الدفاع الثاني وتمكين الإدارات من خلال تطوير منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر وتطوير الأمن السيبراني وتطوير رقابة النضج والتميز المؤسسي.
وتهدف اللجنة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من الوزارة والجهات التابعة لها وتعزيز نظام المراقبة الداخلية لحفظ المال العام وحماية الأصول.
وحضر الاجتماع من الوزارة كل من المشرف العام على المراجعة الداخلية (رئيس اللجنة الفرعية لحماية النزاهة) الأستاذ محمد السعيد، ومدير عام المراجعة الداخلية (أمين لجنة حماية النزاهة) الأستاذ طارق السعد، ومدير المراجعة الفنية (عضو فريق دعم اللجنة) المهندس خالد الزهراني، ومدير المخاطر المالية والإدارية (عضو فريق دعم اللجنة) الأستاذ عبد الملك الجفال، والإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات محمد عثمان المزيد، كما شارك من الأمانة وكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الادارية المالية الاستاذ محارب الملعبي، ومدير الموارد البشرية الأستاذ جمال السليمان، ومدير عام إدارة المراجعة الداخلية الاستاذ حمدان الدلبحي، ومدير إدارة تقنية المعلومات المهندس نائل الحقيل ومدير عام الادارة العامة للجودة والتميز المؤسسي المهندس علي القرني، ومدير إدارة الأمن السيبراني محمد الشاطري.