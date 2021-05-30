الكشف عن حكم مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم، في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يدير مبارة القادسية وأبها الحكم محمد الهويش في استاد سعود بن جلوي ، كما يدير مباراة ضمك والتعاون الحكم سلطان الحربي
وتقام مباراة العين والباطن بصافرة الحكم سلطان الحربي، ومباراة الرائد والفتح بصافرة عبدالله الشهري ، ويدير مباراة الشباب والوحدة الحكم ماجد الشمراني .
كما يدير مباراة الأهلي والاتفاق الحكم سلطان العكيري، ومباراة الهلال والفيصلي الحكم خالد صلوي ، ومباراة النصر والاتحاد الحكم تركي الخضير.