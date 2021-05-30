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الكشف عن حكم مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

منذ 35 دقيقة
1587
الكشف عن حكم مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم، في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدير مبارة القادسية وأبها الحكم محمد الهويش في استاد سعود بن جلوي ، كما يدير مباراة ضمك والتعاون الحكم سلطان الحربي

وتقام مباراة العين والباطن بصافرة الحكم سلطان الحربي، ومباراة الرائد والفتح بصافرة عبدالله الشهري ، ويدير مباراة الشباب والوحدة الحكم ماجد الشمراني .

كما يدير مباراة الأهلي والاتفاق الحكم سلطان العكيري، ومباراة الهلال والفيصلي الحكم خالد صلوي ، ومباراة النصر والاتحاد الحكم تركي الخضير.

الهلال
دوري المحترفين
الجولة الأخيرة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دماء برضه.. ما شبع من الدمار
ابو محمد 😎 ✍️
مشؤوم هو ووجهه ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنه السقوط الغير محمود،،
ابو محمد 😎 ✍️
حرامي خطير ، يستاهل فصل رقبته باالجرافة اللي استخدمها في السرقه ..
رااايق
كلً على ليلاه يغني **!!

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