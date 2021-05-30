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سقوط زوجين من شرفة منزلهما أثناء شجار بينهما

منذ 8 ساعات
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سقوط زوجين من شرفة منزلهما أثناء شجار بينهما

موسكو (صدى):
سقط الزوجان أولجا فولكوفا ويفجيني كارلاجين البالغان من العمر 35 عامًا، من شرفة منزلهما؛ حينما كانا يتنازعان بغضب شديد وحدة حتى خانتهما حافة شرفتهما وسقطا بالشارع.

ونُقل الزوجين إلى المستشفى حيث خضعا لعملية جراحية لإصابات خطيرة بعد تحطمها على الأرض من الطابق الثاني من مبنى شقتهما، فيما التقط هذا المشهد كاميرا أحد المارة الذي كان يصور المنظر الخلاب للشارع في سان بطرسبرج، روسيا وفوجئ بالواقعة.

وقال الشاب، أنه بدا أن "درابزين" الشرفة ينخلع عندما يتكئ الزوجان عليهما، مما يتسبب في فقدان توازنهما وسقوطهما، فيما تحقق الشرطة الآن في الحادث بعد أن تعرض الزوجان، اللذان لديهما ابن صغير معًا ، لكسور في الأطراف.

 

 

روسيا
زوجين
خلافات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ 5 ساعات
تخاصموا في الداخل طيب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128480
منذ 20 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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