سقوط زوجين من شرفة منزلهما أثناء شجار بينهما

موسكو (صدى):
سقط الزوجان أولجا فولكوفا ويفجيني كارلاجين البالغان من العمر 35 عامًا، من شرفة منزلهما؛ حينما كانا يتنازعان بغضب شديد وحدة حتى خانتهما حافة شرفتهما وسقطا بالشارع.
ونُقل الزوجين إلى المستشفى حيث خضعا لعملية جراحية لإصابات خطيرة بعد تحطمها على الأرض من الطابق الثاني من مبنى شقتهما، فيما التقط هذا المشهد كاميرا أحد المارة الذي كان يصور المنظر الخلاب للشارع في سان بطرسبرج، روسيا وفوجئ بالواقعة.
وقال الشاب، أنه بدا أن "درابزين" الشرفة ينخلع عندما يتكئ الزوجان عليهما، مما يتسبب في فقدان توازنهما وسقوطهما، فيما تحقق الشرطة الآن في الحادث بعد أن تعرض الزوجان، اللذان لديهما ابن صغير معًا ، لكسور في الأطراف.