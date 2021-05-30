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جاء يكحلها عماها
منذ 9 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128480
منذ 5 ساعات
مشؤوم هو ووجهه ..
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
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