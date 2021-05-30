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تويتر تطلق خدمة جديدة مدفوعة الثمن

منذ ساعة
1758
تويتر تطلق خدمة جديدة مدفوعة الثمن

وكالات (صدى):
أعلنت شبكة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن إطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن «تويتر بلو» حيث من المنتظر أن يكون رسم الاشتراك في هذا التطبيق 2.99 دولار شهرياً.

وقال موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه في حين لا يمكن لمستخدمي «تويتر» الاشتراك في خدمة «تويتر بلو» حتى بعد تنزيل التحديث حالياً، كشفت وانغ عن بعض تفاصيل الخدمة، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاقها في وقت قريب جداً.

وأضاف أن الخدمة الجديدة توفر للمستخدم كثيراً من المزايا مثل استخدام الألوان والرموز المخصصة والضبط على «وضع القراءة» الذي يحوّل المشاركات إلى نصوص سهلة القراءة.

وتعتمد شركة «تويتر» تعتمد حالياً على الإعلانات التي يتم بثها على الموقع للحصول على 80% من إيراداتها.

 

تويتر
تويتر بلو

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دماء برضه.. ما شبع من الدمار
ابو محمد 😎 ✍️
مشؤوم هو ووجهه ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنه السقوط الغير محمود،،
ابو محمد 😎 ✍️
حرامي خطير ، يستاهل فصل رقبته باالجرافة اللي استخدمها في السرقه ..
رااايق
كلً على ليلاه يغني **!!

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