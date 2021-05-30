تويتر تطلق خدمة جديدة مدفوعة الثمن

وكالات (صدى):
أعلنت شبكة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن إطلاق خدمتها الجديدة مدفوعة الثمن «تويتر بلو» حيث من المنتظر أن يكون رسم الاشتراك في هذا التطبيق 2.99 دولار شهرياً.
وقال موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه في حين لا يمكن لمستخدمي «تويتر» الاشتراك في خدمة «تويتر بلو» حتى بعد تنزيل التحديث حالياً، كشفت وانغ عن بعض تفاصيل الخدمة، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاقها في وقت قريب جداً.
وأضاف أن الخدمة الجديدة توفر للمستخدم كثيراً من المزايا مثل استخدام الألوان والرموز المخصصة والضبط على «وضع القراءة» الذي يحوّل المشاركات إلى نصوص سهلة القراءة.
وتعتمد شركة «تويتر» تعتمد حالياً على الإعلانات التي يتم بثها على الموقع للحصول على 80% من إيراداتها.