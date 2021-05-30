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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

منذ ساعة
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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد اليوم بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في منطقتين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 113 يوماً 1425 مسجدًا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد بمنطقة القصيم، ومسجدين بمنطقة الرياض، مبينةً أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الشؤون الإسلامية
مساجد
كورونا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دماء برضه.. ما شبع من الدمار
ابو محمد 😎 ✍️
مشؤوم هو ووجهه ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنه السقوط الغير محمود،،
ابو محمد 😎 ✍️
حرامي خطير ، يستاهل فصل رقبته باالجرافة اللي استخدمها في السرقه ..
رااايق
كلً على ليلاه يغني **!!

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