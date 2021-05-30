نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

استمرار السحب الركامية الرعدية والرياح المثيرة على معظم المناطق (فيديو)

منذ ساعة
1817
استمرار السحب الركامية الرعدية والرياح المثيرة على معظم المناطق (فيديو)

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عن استمرار السحب الركامية الرعدية والرياح المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة.

وأوضح المركز، وفقًا لتقرير تلفزيوني عبر قناة "الإخبارية"، أن يتوقع في هذا اليوم استمرار السحب الرعدية يتخللها الركامي الرعدي ورياح هابطة على بعض أجزاء منطقة المدينة المنورة، والقصيم، وحائل ولكن يغلب عليهما الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أنه تبقى الأجواء من غائمة إلى غائمة جزئيًا، وتوقعات بهطول الأمطار على مرتفعات منطقة مكة المكرمة وقد تهطل بعض الأمطار على شرق مكة المكرمة ورياح وسحب ركامية رعدية على بعض المناطق.

الطقس
السحب الركامية
مركز الأرصاد

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دماء برضه.. ما شبع من الدمار
ابو محمد 😎 ✍️
مشؤوم هو ووجهه ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنه السقوط الغير محمود،،
ابو محمد 😎 ✍️
حرامي خطير ، يستاهل فصل رقبته باالجرافة اللي استخدمها في السرقه ..
رااايق
كلً على ليلاه يغني **!!

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 907 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 907 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 5 دقائق 1148
محمد نور معلقا على استقالة البلوي: "خسارة كبيرة"
محمد نور معلقا على استقالة البلوي: "خسارة كبيرة"
منذ 10 دقائق 1202
إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية
إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية
منذ 15 دقيقة 1313
ليوناردو غارديم يكشف سبب رفضه لعرض النصر
ليوناردو غارديم يكشف سبب رفضه لعرض النصر
منذ 20 دقيقة 1443
سقوط زوجين من شرفة منزلهما أثناء شجار بينهما
سقوط زوجين من شرفة منزلهما أثناء شجار بينهما
منذ 25 دقيقة 479
هيئة ‎الزكاة توضح مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات
هيئة ‎الزكاة توضح مراحل مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات
منذ 30 دقيقة 1559
الكشف عن حكم مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين
الكشف عن حكم مباريات الجولة الأخيرة من دوري المحترفين
منذ 34 دقيقة 1570
سواق ولا الحظ ماشي معه
سواق ولا الحظ ماشي معه
منذ 47 دقيقة 449
جاء يكحلها عماها
جاء يكحلها عماها
منذ 49 دقيقة 363
سرقة أجهزة الصرف الآلي باستخدام حفارة
سرقة أجهزة الصرف الآلي باستخدام حفارة
منذ 50 دقيقة 453