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طرح جسر الملك سلمان بشرم أبحر وشبكة الحافلات قريباً

منذ ساعة
2342
طرح جسر الملك سلمان بشرم أبحر وشبكة الحافلات قريباً

الرياض (صدى):
كشف رئيس شركة مترو جدة الدكتور أسامة عبده، أنه يتم حاليا العمل مع المركز الوطني للتخصيص، لطرح مشروعين، هما مشروع جسر الملك سلمان، وشبكة الحافلات.

وأوضح عبده أن جسر الملك سلمان المعلق يعتبر أول جسر على شرم أبحر، ويصل بين الجزءين الشمالي والجنوبي لشرم أبحر، ويستوعب أكثر من 100 ألف مركبة يوميا، مبينا أن المشروع يوفر أكثر من 100 ألف وظيفة في شمال أبحر، بحسب عكاظ.

وأضاف الدكتور عبده أن أولى مراحل التنفيذ هي شبكة الحافلات التي يبلغ عددها 770 حافلة، تليها شبكة القطارات، وفقا للموافقة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة بجميع مكوناته من شبكة قطارات، وشبكة حافلات، وخط النقل البحري، وخط عربات الكورنيش، ومحطة النقل العام.

الملك سلمان
جسر الملك سلمان

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4755
منذ 50 دقيقة
ياهذي 100 الف وظيفة اللي مع كل مشروع نسمعها ولا شفنا اي مشروع ولا حتى وظائف
مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 103
منذ 42 دقيقة
مشي لا تدقق

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دماء برضه.. ما شبع من الدمار
ابو محمد 😎 ✍️
مشؤوم هو ووجهه ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنه السقوط الغير محمود،،
ابو محمد 😎 ✍️
حرامي خطير ، يستاهل فصل رقبته باالجرافة اللي استخدمها في السرقه ..
رااايق
كلً على ليلاه يغني **!!

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