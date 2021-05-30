أبرز الراحلين عن صفوف برشلونة في الميركاتو المقبل

وكالات (صدى):
يخطط خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة لقيادة عملية تجديد كبيرة الصيف المقبل، حيث سيتخلص من العديد من أعمدة الفريق ونجومه.
وسلطت صحيفة آس الإسبانية، الضوء على أبرز اللاعبين الراحلين عن برشلونة وفي مقدمتهم جوردي ألبا الظهير الأيسر حيث يملك عرضا من أتلتيكو مدريد ليلتحق بالأوروغوياني لويس سواريز زميله السابق.
واوضحت أن مستقبل سيرجيو بوسكيتس، أحد قادة الفريق، ليس مضمونا في برشلونة ولن يبقى بحسب رغبته حتى الاعتزال، ومن المحتمل أن تكون وجهته بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.
وأنهى الفرنسي أنطوان غريزمان الموسم بشكل جيد لكنه فشل خلال موسمين في التأقلم مع أسلوب برشلونة ووجهته الأقرب باريس سان جيرمان، كما سيعود البرازيلي فيليب كوتينيو للملاعب الموسم المقبل، لكن ليس في برشلونة، ويبقى مرشحا للعودة لفريقه السابق ليفربول، لكن الفريق الكتالوني لن يحصل سوى على مبلغ يقدر بـ50 مليون يورو من بيعه.
وأضافت الصحيفة أن مصير الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي في برشلونة حسم منذ شهور،حيث أنه لم يجدد عقده وتبقى وجهته الأكبر أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رغم اهتمام فرق في فرنسا وألمانيا بخدماته، كما طلب برشلونة من سيرجيو روبيرتو خفض راتبه بنسبة 50%، إن رغب في الاستمرار لاعبا في الفريق، وحال رفضه سيضعه للبيع.