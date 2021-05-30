نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزارة العدل: لا حاجة لأصل الصك الورقي عند تحديثه في النظام الإلكتروني

منذ 10 ساعات
3849
20
وزارة العدل: لا حاجة لأصل الصك الورقي عند تحديثه في النظام الإلكتروني

الرياض (صدى):
وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بعدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، والاكتفاء بصور الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة على رابط الخدمة  .

وأكد معاليه ضرورة الاكتفاء بعملية التحديث في النظام الإلكتروني دون الحاجة لإثبات ذلك على أصل الصك، مشيراً إلى أنه لن يتم تحديث الصك إلا بعد التحقق من مطابقته لسجله وسريان مفعوله.

ويأتي التحديث الجديد للخدمة في سياق تطوير الوزارة وتحسين الجودة من خلال تقليص الإجراءات وتوحيدها تحقيقاً لأهدافها في التحول الرقمي.

وتهدف خدمة تحديث الصكوك إلى تحويل الصك الورقي القديم إلى صك إلكتروني حديث يمكن الوصول إليه من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز، إضافة إلى تمكين المستفيدين من تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل، والوصول إلى بيانات ممتلكاتهم العقارية بأقل عدد ممكن من البيانات الأساسية مثل رقم الهوية والاسم وتاريخ الميلاد، دون الحاجة إلى بيانات الصك أو العقار.

وزارة العدل
صك الملكية العقارية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 9 ساعات
تعبوني لما بعت الأرض اطلع انزل انزل اطلع روح تعال تعال روح وبعت ثالث يوم بعد ما خلصت المشاوير ٧٤٠ ألف . وطارت الفلوس قبل المغرب. ويا ريت كفت . ما عليه ما عليه ما عليه .. بحاول اقابل وزير العدل السمح يمكن يقدر يفك اسري ويعطيني أو يعطيهم مدري كيف .. يقول لهم يعطوني التقاعد
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 8 ساعات
أفرفر هنا وهناك أبغى محل اكتب فيه شيء مهم جدا عن العدد الذري للعناصر المعروف علميا حاليا. وعن العدد الدوري للعناصر للدكتور محمد ماجد بخش الموقوف عن التدريس لأسباب شخصانية
وهنا وجدت ضالتي:-


يمكن تغيير الأرقام الذرية لأي عنصر في حدود زائد أو ناقص عدد خاص بكل عنصر وأكثر .

ماذا تنتظرون ألا تريدون نوبل ومركز رقم ١ في العلم

أليس نشيدنا الوطني له كلمات فيها كلمة سارعوا للمجد والعلياء

إنه من المجد والعلياء .. تصحيح مفهوم العدد الذري وشرحه للعالم بالشكل الذي يحمل ويدلل على النور المسطر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 7 ساعات
موقع العنصر يمثل مداه ولكل عنصر أكثر من مدى . وأهم تلك المدى المحوري ويمكن تعديل دورية العناصر عالميا إلى الأفضل ..


يا رب وزير يفهمني ويدعمني
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 7 ساعات
الطيف الذري أساسا هو طيف جزيئي والوحدة الذرية فبه متجانسة وأولية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 7 ساعات
من لها غير وزارة العدل

فكرة د محمد ماجد بخش علمية بحتة وليست مسألة إيقافه إلا ظلما

..

الطيف الذري للهيدروجين وذرة " العناصر المشتركة" هي ممثلة بذرات العناصر ووحدات العناصر الممثلة لدرجة ثبات ومجموع الذرات المغناطيسية الكمية المكافئة الممثلة لعدد من الثقالات المغناطيسية محوريا على أساس تمثيل توحيد محور عام لكل العناصر رياضيا وهندسيا وهي مجموعات زمنية وآنية مختلفة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 7 ساعات
كل عنصر كيميائي هو عنصر ووحدة مغناطيسية له جاذبية من عدد محيط محدد من ذراته توازن محيطه الفراغي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 7 ساعات
لو وضعت حجرا من الصخر في مقلاة لمدة ١٠ أيام أو فرن سيان لحصلت على الرمل منه وهذا ليس هو تركيب الذرة لأن وحدات الذرة الصغيرة ليست أصلا في تركيبها وتنتج من التحولات المغناطيسية للنواة الصلبة وهي مادة من كتلة موحدة فراغية وحسب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 7 ساعات
ارحموني بعدالتكم وانتم لها . وتكلموا معهم واعطوني بل تكرموا علي بالتقاعد. فما عدت احتمل الضيم العلمي.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 7 ساعات
الاحتمالية المزعومة في مناهج العلوم لشرح تفاعل الذرة ملفقة مكذوبة ظاهرها العلم وباطنها التضليل . وليس من احتمال سوى ثبات وحدة مجموع الذرات . وثبات وحدة المغناطيسية التي تنحل أو تتفكك أو تتمدد أو تتبدل لتنتج الطاقة بكل أنواعها ومن ذلك طاقة موجات الراديو وطاقة موجات أشعة جاما وبيتا وألفا وأشعة الجرافيتون غير مثبتة لكنها حقيقية بوحدة دقيقة هي وحدة الفراغ الدنيا في النواة الدنيا وهي جسيم تحت أولي يمكن أن يفسر تلاقي وتلاشي الطاقة في طبقات الفضاء العليا .. والمادة المعتمة هي مخلفات النجوم في المغناطيسية في صورة رصاص على هيئة بخار لأننا لا نعلم مطلقا درجة حرارة النجوم إلا من خلال التقديرات ويبدو أنها لا تقل عن ١٠٠ ألف درجة مئوية .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 6 ساعات
تبخر الصخر والحديد نوع من التفكك الذري ويمكن تطوير الصناعة استنادا على تشكيل مواد عند تفاعل ذرات البخار لأنها ستنتج مواد جديدة لأنها تكوين مغناطيسية وتحدث عند التبريد المفاجيء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 6 ساعات
عالم الذرة لم يطرق بعد وكتبت ٧ ملايين ورقة في بحثي وشغفي كان رغبة في حل تناقضات العلوم التي يتجاهلها الجميع فرحين بورقة واحدة هي شهادة الدكتوراه التي لا تؤهل في كثير من الدول سوى للعمل في مصنع شامبو وبلسم أو بسكويت بالشكولا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 6 ساعات
طبعا لو قاعدني وزير العدل وأطلق سراحي من الإيقاف عن التدريس المجهد اكون له من الشاكرين المقدرين لوزارته الموقرة

وإن لم يشأ الله سأعمل على حفظ توازني وإخراج الحصوة وإصلاح الركبة وعلاج الظهر وتخفيف السمنة وعلاج القلب وبعض العلل البسيطة التي اعاني منها بسبب الركود حفظكم الله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 6 ساعات
العناصر من ٦٣ إلى ٧٠ تمثل حلقة مغلقة مثلها مثل العناصر كفترة ممثلة من ٥٥ إلى ٧٢ أو من ٥٧ إلى ٧٠ العملية تشبه الأواني المستطرقة تماما

يتبع..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 6 ساعات
ترى أي وزارة يمكن أن تعين على إتمام بحثي بتوفير ما يلزم أما بالنسبة لمن لا يعرف ما شبهت له أعلاه

الأواني المستطرقة هو الاسم الذي يطلق على مجموعة من الحاويات المتصلة التي تحتوي على مائع (أو سائل) متجانس:

عندما يستقر ذلك السائل، فانه يتوازن في كل الحاويات عند نفس المستوى أو المنسوب بغض النظر عن شكل وحجم الحاوية.

وإذا أضيف المزيد من السائل لإحدي الحاويات، فان السائل سوف يصل مرة أخرى إلى مستوى جديد متساوي في كل الحاويات الموصولة.

هذة العملية هي جزء من قانون سيمون وهذا يحدث لأن مقدار الجاذبية والضغط يكونا ثابتين (منتظمين) في كل الحاويات (الضغط الهيدروليكي)

واضيف من عندي هذه:-

يتبع..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 5 ساعات
البطارية عطلانة والسيارة ما تعمل.. والثانية عطلانة .. والثالثة أيضا

لكن هذا مو موضوعنا وهو من حسن حظي أن أبقى معكم كامل اليوم هنا ..


للكتلة حدود ثقالية مغناطيسية ولها حدود مغناطيسية ثقالية

الفرق بينهما .. كالتالي بعد قضم التفاحة تصبح الكتلة المتبقية مختلفة وغير مختلفة

أما عند هضم التفاحة فإن الكتلة قد فقدت أو اكتسبت التغيرات اللازمة لتمثل عددا من المركبات الأصلية والجديدة كليا ..

أما كتلة وحدة الذرات فثابتة على الدوام مالم يتحول عدد من الجزيئات أو الذرات لطاقة محترقة يعني مكونات لها طاقة مختلفة لا تعنى بتمثيل عدد الذرات بل بتشكيل وحدة عدد العناصر الممثلة في الوحدة المغناطيسية عددا وكيفية تراص وحدة مجموع محورية لها مجالين ثقالي ومغناطيسي من جديد ..

إنها كيمياء بخش العائدة من الغرب بعد أول شرارة لها ١٩٩٤ في يوم تأريخي لا أعلم ماذا حصل لي بعد عودتي ١٩٩٦ لها ولي والبحث حتى بعد اكتماله هنا في ربوع الوطن الغالي.

ما الذي يقرق بين كتلة الأرض وكتلة القمر غير مجموع الكتلة في الفراغ وعدد ونوع ذرات محتوى كل من الأرض والقمر .. لا اخفي عليكم أن كل دواء له جاذبية الأرض وليس له جاذبية القمر إلا إن صنع هناك أو بقي مستقرا هناك فإنه سوف يتعامل مع الخلايا معاملة درجة الحرارة والعوامل الأخرى عدا كون السرعة المرتبطة بجاذبية الكتلة فقد تطول ساعات همضمك على القمر أو تقل فاعلية الهضم بسبب تأثير الكتلة المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 5 ساعات
قاعدوني .. يا معالي وزير العدل أو أصلحوا صاحب السيارات بإعادته للتدريس وطي صفحة مريض نفسباً فقد كانت كذبة .. ربما تصبح حقيقة لو تجاهلت الرسالة دون قصد . أو لم تصلك . أو. وصلت متأخرة .. فأنا اليوم لاحظت أنني صليت العصر خمسا دون قصد وامس ذهبت إلى بيتنا القديم ونسيت أننا حولنا في الفلل قبل عامين.. يعني الوضع ذاهب إلى خطة ٦ ٢ ٢ والحارس مصاب.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 5 ساعات
(4 – 4 – 2)
نفس الخطة الأولى فى هذه القائمة، ولكن بشكلها الكلاسيكى، الذى يعتمد على وجود 4 لاعبين فى الدفاع، أمامهم 4 لاعبين فى وسط الملعب، خلف ثنائى هجومى، ويعد هو التشكيل الأكثر شيوعاً بين الكثير من الأندية حول العالم، غير أنها لا تعطى مرونة كبيرة للفريق داخل الملعب، ولكنها تكون أكثر فعالية إذا تم استخدامهم بالشكل الصحيح.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 5 ساعات
ممكن اضطر أعيش بخطوة ٨ ١ ١ يا معالي الوزير لو لم أنصف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 5 ساعات
استمتع الآن بسماع محاضرة للدكتور أحمد الزهراني - عبر التسجيل - عن التكفير . ومعلوم أن فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ تخصص - الجامية - يتحدث عن خطوات أربع يمر بها التثبت عن من يصدر منه فعل شائن كهذا.. وهي محاضرة ماتعة ما أحوج طلبة العلم وغيرهم لسماعه.. لما فيها من خطوات دقيقة يعمل بها في كل تحقق عدلي مبارك . اللهم لا تجعلنا من القوم الظالمين . أذكر أن رئيس تحرير عكاظ استقبلني في مكتبه مرحبا وقال لي د هاشم عبده هاشم في ذلك الزمن البعيد .. أنت يا دكتور أيش سويت لهم أيش قلت لهم وقال صراحة هل .. هل .. هل قلت لا لا لا ليس الأمر سوى نظريات بحثية وعلميه. لقد أوجعتني جراح لست تحصيها وارعبتني سنوات لست تحصيها أيضا. لماذا كل هذا يا ناس يحدث معه اختلاس من العمر والجهد والسمعة والكرامة والمورد وكذلك الصحة والمستقبل والتاريخ .. أريحوني الآن بالتقاعد ويكفيني ما فيني . وبالمناسبة هذه المحاضرات جيدة وهامة لطلبة العلم فحبذا لو كان هناك قناة شرعية باسم القناة الثالثة.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 5 ساعات
سوف أذهب سيرا على الأقدام ٥ كيلومترات الآن لقياس المؤشرات الحيوية

دعواتكم . هل اتصل بسيارة الإسعاف في الطريق. لا أحد يعنيه بالطبع سلامة أو موت باحث علمي لأنه عدد في عدد أو من عدد !

مظلوم مكلوم مقهور موقوف مقبور .. ماذا يعني ذلك للآخر


لا شيء .. هذه تجربة قاسية جدا في الحياة داخل حمى الجامعة

منذ بدأت في ١٤٠١ على مراحل حتى ١٤٤٢ .. وإن شاء الله لا أود فتح الصندوقين الأسودين والتحدث أكثر في تجربة 42 عاما

المرة النتائج القاسية الوقائع .. ومع السلامة كالمعتاد

اعتزال رقم 98
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ ساعة
في جدول العناصر هناك تصنيف قائم على تمثيل درجات ثقل العناصر الفراغية حين يمثل الارتباط بدرجات الثقل ودرجات الفراغ الأولى درجات الثقل العددية الثقالية الفراغية البنائية والثانية درجات الثقالة الفراغية المحورية ولا تسمى الدرجات مغناطيسية إلا في حالة تمثيلها لدرجة الارتباط العددية التي هي درجة ثقل وثقالة ممثلة لوحدة العنصر مقابل درجة تمثيل ثبات مغناطيسي ممثل بدلالة تمثيل درجة الثقل لكن وحدات الارتباط الممثلة للتكافؤ الرابط ليست وحدات البناء الممثلة لدرجة الثقل أصلا لأنها فقط مؤشر للالتقاء العددي المناظر أو المكمل لدرجة الثقالة وهنا مع الأسف انخدع العالم ومالم انتفض لابحاثي واذهب بها للغرب فيقروها هناك سابقى رهينة الهمز واللمز والبهتان والكذب وكل ما تتصوروه إنها قضيتي أنا ويجب أن انبري لها لأن الخيانة حدثت : المال مقابل غض الطرف ففازوا بمكافئات مضاعفة لنهاية خدماتهم وكنت الضحية لأنهم انسلخوا من مواقف دعمهم التي كنت أراهن عليها لأن بعضا منهم من أساتذتي .. يا لألمي وقهري يا لظلمي المركب يا لحماقتي على إصرار أن يبقى البحث ذاتيا ومحليا وعربيا ووطنيا خالصا وها هي النتيجة تعليق من الأقدام والكل يصفع .. إن التعليقات التي أقرأها مريرة ولكن تحملت المجابهة واخطارها لاني على ثقة كبيرة بالانتصار.حتى لو قمت بالتضحية من جديد وبكل طاقتي لأخرج من عند الزجاجة المشروخ بسلام.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ ساعة
فكرة د محمد ماجد بخش العلمية العالمية في الكتلة الثقالية الفراغية الممثلة للدرجة المغناطيسية المحورية العددية المكافئة البنائية المنتظمة

هي كالتالي :-

الكتلة في الفراغ هي وحدة مجموع

ووحدة مجموع المجموع هي الكتلة المغناطيسية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 43 دقيقة
وكلما توزعت الكتلة في الفراغ أصبح لها كيان مغناطيسي جدبد فمجموع الذرات لنفس العنصر يكون في صور تواجد مختلفة للكبريت أو الفسفور أو الكربون . والجامعات اليوم تقوم بدور الوسيط بين المنهج والدارس أما عن الاختراع والابتكار فهو إما يحدث بالتجربة أو الصدفة ولكن الأهم من الابتكار والاختراع هو ليس النظرية وإنما المعلومة المؤكدة وحتى النظريات التي يقال عنها فرضيات قبل إثباتها رياضيا أو عمليا فهي لا تمثل سوى الرأي الذي يجمع عليه الأغلبية والصواب في الرأي العلمي ومنحنى الفكر لأن الخط المستقيم يبقى ممثلا لنقطة مكررة على امتداد خط أفقي محدد بنقطة مجاورة وليس للخط المستقيم أهمية في لعب كرة القدم ولا في الحياة عموما وعلم المغناطيسية الثقالية هو تفسير للجاذبية ومعنى الوحدة الموحدة للثقل والمجال المسماة في كيمياء بخش الثقالتين العدديتبن ال ال ال الفراغيتين ال ال ال المحوريتين ال ال ال التي تكافيء مركز وحدة التمثيل وهو مركز النواة في الظاهر. استمعوا إلى مقطع " سعودي يطمح لنيل جائزة نوبل اتهم بالجنون"
واتركوا تعليقا هناك فسيكون في الرد والتفصيل لبيان موقع مركز الثقل وأهميته العلمية. في تسهيل الحصول على الطاقة شبه المجانية في القريب العاجل بحول الله . من خلال طاقة الكتلة المغناطيسية التي لا تحتاج مفاعلات نووية.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 12 دقيقة
لو لم يكن تمثيل العناصر في جدول من مجموعات ٢ أو ٦ أو ٨ أو ١٠ أو ١٢ أو ١٤ أو ١٦ أو ١٨ أو ٣٢ والصحيح أو ٤ أيضا فإن العناصر ستبقى ممثلة بدلالة وحدات العناصر بمعنى العنصر مقابل وحدات العناصر والعناصر مقابل وحدات العناصر . وهذه الوحدات هي ثقالة عددية قياسية تمثل لانتظام تمثيل التقاء وثبات وحدة مجموع الكتلة الكلية بدلالة عددية ممثلة لوحدة مركز تمثيل الكتلة بوحدات الثقل الممثلة بوحدات الثقالة الممثلة للكتلة الكلية المركزية الممثلة للوحدة المغناطيسية .

ما هذا الظلم . بإيقافي وقبله ما سموه محاولة علاجي.لا حول ولا قوة إلا بالله.

إنه آخر الزمان وزمن العجائب.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12092
منذ 3 دقائق
لا توجد جسيمات تحت ذرية تعمل على انفراد وعمل الذرة يتبع محيطها الثقالي المغناطيسي بشرط تحقق الكتلة العددية المكافئة وهنا تسقط فكرة التركيب الذري الداخلي أو الخارجي للذرة وتستبدل بوحدة العنصر ووحدة العنصر الممثل.

DR SPRINGER الاسم العلمي في USA

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

أخر الأخبار

استطلاع : 59% يؤيدون إلزام جميع المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح كورونا
استطلاع : 59% يؤيدون إلزام جميع المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح كورونا
منذ دقيقتين 1072
بالفيديو.. رئيس الباطن يكأفئ لاعبي الفريق بـ 125 ألف ريال لكل منهم
بالفيديو.. رئيس الباطن يكأفئ لاعبي الفريق بـ 125 ألف ريال لكل منهم
منذ 6 دقائق 1171
شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"
شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"
منذ 12 دقيقة 1381
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
منذ 17 دقيقة 1336
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
منذ 24 دقيقة 329
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
منذ 30 دقيقة 1905
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
منذ 30 دقيقة 298
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
منذ 31 دقيقة 406
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
منذ 33 دقيقة 1477
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
منذ 42 دقيقة 1567