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قناة المجد العامة تطلق هويتها الجديدة

منذ 20 ساعة
1668
قناة المجد العامة تطلق هويتها الجديدة

سعيد العجل (صدى):
أطلقت شبكة قنوات المجد مساء أمس السبت الهوية الخاصة لقناة المجد العامة بعد مرور سبع سنوات منذ تدشين آخر شعار لها،واتت هذه الخطوة بعد عدة تغييرات،كان اولها في عام 2014م وحتى حلته الحديثة التي تمت ليلة البارحة.

واختلف الشعار الجديد عن السابق بروحيته وعصريتة من حيث الشكل والألوان والجرافيك والهوية الصوتية والتي تضمنت التعليق الصوتي،اضافةً للفواصل بين البرامج وغيرها من باقي التفاصيل،مع المحافظة على مكوناته الاساسية والمتضمنه ( الكورة الارضية،وكلمة المجد) التي ضلت لكي تحتفظ برونقها المعهود، من جانب آخر واكب هذا التجديد رواجاً كبيراً من الجماهير والمتابعين للشبكة،وقبولاً واسعاً لها وردوداً ايجابية فيما يتعلق بهذا الحدث.

واسندت كافة التفاصيل لتطوير كامل الهوية الخاصة بقناة المجد العامة لأحد الشركات العالمية والمتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي لديها الخبرة الواسعة في هذا المجال بتنسيق مع فريق عمل من الشبكة ذو كفاءة عالية يترأسه سعادة المستشار الإبداعي الاستاذ علي العزازي.

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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