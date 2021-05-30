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التجارة الأمريكية ترفع قيوداً مفروضة على السودان

منذ ساعتين
1840
التجارة الأمريكية ترفع قيوداً مفروضة على السودان

واشنطن (صدى):
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية رفع قيود كانت مفروضة على السودان بسبب اتهامه برعاية الإرهاب.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، قد تعهد في نوفمبر العام الماضي، أن الولايات المتحدة ستسعى لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على السودان بسبب النزاع في دارفور.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أعلن شطب السودان من القائمة الأمريكية السوداء للدول الداعمة للإرهاب، وهي تشمل فرض عقوبات اقتصادية وعرقلة الاستثمارات الأجنبية.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، السفير دونالد بوث في 21 مايو الجاري، نية الولايات المتحدة رفع الحصة الاستثمارية للشركات الأميركية في السودان، وذلك في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات.

أمريكا
السودان
التجارة الأمريكية

التعليقات

زا
زا عدد التعليقات : 4014
منذ 31 دقيقة
رفع اسم دولة السودان من قائمه الراعيه للإرهاب يتم بالتقسيط المريح وعلي مراحل.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12030
منذ 4 دقائق
عشان المركب اصلا ما لها ربان والربان اللي على المركب غرقان والزول من سلاسين سنة تعبان

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
دماء برضه.. ما شبع من الدمار
ابو محمد 😎 ✍️
مشؤوم هو ووجهه ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههه أنه السقوط الغير محمود،،
ابو محمد 😎 ✍️
حرامي خطير ، يستاهل فصل رقبته باالجرافة اللي استخدمها في السرقه ..
رااايق
كلً على ليلاه يغني **!!

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