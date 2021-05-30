التجارة الأمريكية ترفع قيوداً مفروضة على السودان

واشنطن (صدى):
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية رفع قيود كانت مفروضة على السودان بسبب اتهامه برعاية الإرهاب.
ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، قد تعهد في نوفمبر العام الماضي، أن الولايات المتحدة ستسعى لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على السودان بسبب النزاع في دارفور.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أعلن شطب السودان من القائمة الأمريكية السوداء للدول الداعمة للإرهاب، وهي تشمل فرض عقوبات اقتصادية وعرقلة الاستثمارات الأجنبية.
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، السفير دونالد بوث في 21 مايو الجاري، نية الولايات المتحدة رفع الحصة الاستثمارية للشركات الأميركية في السودان، وذلك في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات.