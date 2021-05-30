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وكيلة جامعة حائل لشؤون الطالبات: أخذ اللقاح يساعدنا على عودة الحياة إلى طبيعتها

منذ 15 ساعة
1610
وكيلة جامعة حائل لشؤون الطالبات: أخذ اللقاح يساعدنا على عودة الحياة إلى طبيعتها

بدر الحارثي (صدى):
أوضحت وكيلة جامعة حائل لشؤون الطالبات، الدكتورة بدرية بنت محمد الخناني، أن إطلاق حملة "جامعة حائل محصنة" والتي تهدف إلى توعية منسوبي الجامعة بأهمية أخذ اللقاح جاءت بتوجيه من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها بإذن الله، وذلك انطلاقاً من اهتمام وحرص قيادتنا الرشيدة على العناية بصحة وسلامة المواطنين، وكذلك المقيمين على أرض المملكة، حيث كرست حكومة خادم الحرمين الشريفين الجهود العظيمة والموفقة للتصدي لهذه الجائحة.

كما أكدت الدكتورة بدرية الخناني أهمية هذه الحملة لجميع منسوبات ومنسوبي الجامعة، والطالبات والطلاب في إطار استكمال تلقي اللقاح من خلال المراكز المعتمدة، التي من ضمنها العيادات الطبية الجامعية، للوصول- بحول الله- إلى المناعة المجتمعية، والعودة إلى ممارسة الحياة اليومية، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ونسأل الله تعالى أن يحفظ قيادتنا وبلادنا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الرخاء والأمان.

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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