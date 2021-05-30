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قنصلية المملكة بـ”قوانجو” : شروط للسلطات الصينية لدخول أراضيها

منذ 10 ساعات
2098
قنصلية المملكة بـ”قوانجو” : شروط للسلطات الصينية لدخول أراضيها

بكين (صدى):
أوضحت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو بالصين أنّ أنظمة إدارة الجوازات والهجرة بجمهورية الصين الشعبية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الدخول أراضيها.

وقالت السفارة: “تود القنصلية العامة إحاطة المواطنين الكرام بأنَّ أنظمة إدارة الجوازات والهجرة في جمهورية الصين الشعبية تتطلب وجود تأشيرة مسبقة الدخول أراضيها، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق سفارة الصين في الرياض أو القنصلية العامة في جدة”.

وأضافت أنَّه في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا والبروتوكولات الصحية المتبعة عالمية لمواجهة تفشي انتشار الوباء فقد أقرت السلطات الصينية الإجراءات التالية لدخول الأجانب إلى أراضيها:

الحصول على تأشيرة دخول من السفارة الصينية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة، القدوم إلى الصين على رحلة الخطوط السعودية المباشرة SV884 فقط، إجراء اختبار الحمض النووي (PCR) قبل السفر بـ (14) يومًا واختبار الاجسام المضادة (IGM) قبل الرحلة بـ 48 ساعة من صعود الطائرة.

بالإضافة إلى خضوع المسافرين عند الوصول إلى الصين إلى اختبارات (NAT, IGM AB)، الحجر الصحي لمدة (14) يومًا في أحد الفنادق المحددة من الحكومة الصينية على نفقة المسافر، والاشتراطات تخضع إلى تحديث مستمر تنصح القنصلية العامة المواطنين بزيارة الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في الرياض.

 

الصين
قنصلية المملكة
قوانجو

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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