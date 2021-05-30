نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الشباب يفاضل بين 3 مدربين عالميين

منذ 10 ساعات
13952
10
الشباب يفاضل بين 3 مدربين عالميين

ماجد محمد (صدى):
يخطط نادي الشباب للتعاقد مع مدرب جديد خلال الأيام المقبلة، لتجهيز الفريق للموسم القادم.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي الشباب وضع أمام أعينه ثلاث مدربين عالميين، وهم " فينتشنزو مونتيلا و لويس كاسترو و كيكي سانشيز فلوريس".

يذكر أت فريق الشباب يحتل وصافة دوري المحترفين برصيد 54 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق أربع نقاط قبل الجولة الختامية من الدوري.

كما يستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره الوحدة، في تمام التاسعة مساء اليوم، على ستاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ 30 والختامية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 20/2021.

الشباب
مدربين عالمين

التعليقات

غادة
غادة عدد التعليقات : 15
منذ 7 ساعات
الشباب لو يتعاقد مع افضل مدرب في العالم كله لايمكن يحقق على أي بطوله اقصاها المركز الثاني
برنس
برنس عدد التعليقات : 5
منذ 7 ساعات
قرقر كثير سبحان الله ماهضمت هذا المخلوق قرقر
زائر
زائر عدد التعليقات : 4756
منذ 6 ساعات
......................
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ 6 ساعات
حكرة بكرة .. عد العشرة

1 2 3 😁
ابو فواز
ابو فواز عدد التعليقات : 3
منذ 5 ساعات
المصداقيه مفقودة اللي ابي اعرفه الى متى الضحك على الناس واستغفالهم او هو هذا هو الجهل الشباب تعاقد مع مدرب الفيصلي فلمن المدرب الذي يبحث عنه كفى استغفال لعقول الناس
ابو فواز
ابو فواز عدد التعليقات : 3
منذ 5 ساعات
المصداقيه مفقودة اللي ابي اعرفه الى متى الضحك على الناس واستغفالهم او هو هذا هو الجهل الشباب تعاقد مع مدرب الفيصلي فلمن المدرب الذي يبحث عنه كفى استغفال لعقول الناس
محمدضمد
محمدضمد عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
اي والله إستخفاف بعقول البشر.. الشره موعليه الشره على الصحيفه التي نشرت له الخبر.
محمدضمد
محمدضمد عدد التعليقات : 2
منذ 4 ساعات
اي والله إستخفاف بعقول البشر.. الشره موعليه الشره على الصحيفه التي نشرت له الخبر.
راي
راي عدد التعليقات : 923
منذ 3 ساعات
مشكلة البلطان انه مالي مخه حقد وكره الذاك الفريق رغم فوزه الا انه احب فتل عضلاته بعد نهاية المبارات والصقو تهم باطله لمدير الكره في الفريق زور وبهتان وتسبب في مجازاته ورامي نفسه بحضن من ضحك عليه و هزمه ب5 وحرمه من البطوله,,,,,,,
راي
راي عدد التعليقات : 923
منذ 3 ساعات
مشكلة البلطان انه مالي مخه حقد وكره الذاك الفريق رغم فوزه الا انه احب فتل عضلاته بعد نهاية المبارات والصقو تهم باطله لمدير الكره في الفريق زور وبهتان وتسبب في مجازاته ورامي نفسه بحضن من ضحك عليه و هزمه ب5 وحرمه من البطوله,,,,,,,

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

أخر الأخبار

استطلاع : 59% يؤيدون إلزام جميع المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح كورونا
استطلاع : 59% يؤيدون إلزام جميع المواطنين والمقيمين بأخذ لقاح كورونا
منذ دقيقة 1044
بالفيديو.. رئيس الباطن يكأفئ لاعبي الفريق بـ 125 ألف ريال لكل منهم
بالفيديو.. رئيس الباطن يكأفئ لاعبي الفريق بـ 125 ألف ريال لكل منهم
منذ 5 دقائق 1150
شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"
شاهد.. وليد الفراج:"ألف مبروك للهلال على التتويج بالدوري رقم 17 والبطولة 62"
منذ 12 دقيقة 1376
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
سامي الجابر : الهلال تاريخ يصنعه الرجال وتحفظه الأجيال
منذ 17 دقيقة 1332
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
عادل الملحم يسترجع ذكرياته مع رفيق دربه عادل التويجري
منذ 23 دقيقة 329
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
ترتيب مقاعد الأندية السعودية في أبطال آسيا 2022 
منذ 29 دقيقة 1855
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
ردة فعل مدافع الهلال جانغ بعد التتويج بالدوري
منذ 29 دقيقة 293
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
احتفال مسنة هلالية على طريقتها بعد التتويج بالدوري
منذ 30 دقيقة 405
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
بالفيديو.. أفراح هلالية في ملعب الملك فهد بعد الفوز
منذ 32 دقيقة 1472
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
غوميز هدافا لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "2020-2021" بـ24 هدفا 
منذ 41 دقيقة 1567