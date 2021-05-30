الشباب يفاضل بين 3 مدربين عالميين

ماجد محمد (صدى):
يخطط نادي الشباب للتعاقد مع مدرب جديد خلال الأيام المقبلة، لتجهيز الفريق للموسم القادم.
وأفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي الشباب وضع أمام أعينه ثلاث مدربين عالميين، وهم " فينتشنزو مونتيلا و لويس كاسترو و كيكي سانشيز فلوريس".
يذكر أت فريق الشباب يحتل وصافة دوري المحترفين برصيد 54 نقطة، خلف الهلال المتصدر بفارق أربع نقاط قبل الجولة الختامية من الدوري.
كما يستعد فريق الشباب لمواجهة نظيره الوحدة، في تمام التاسعة مساء اليوم، على ستاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ 30 والختامية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لموسم 20/2021.