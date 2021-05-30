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إغلاق مستودعاً مخالفاً في الرياض وضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل

منذ 11 ساعة
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إغلاق مستودعاً مخالفاً في الرياض وضبط 10 آلاف جهاز طبي مستعمل

الرياض (صدى):
أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً مخالفاً في الرياض، يخزن قرابة 10 آلاف جهاز طبي مستعمل لتحضيرها وإعدادها لإعادة بيعها ودخولها إلى أسواق الأجهزة الطبية.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن عمليات الرصد والتقصي قادت مفتشيها لضبط عدد من المخالفات في المستودع وحجز الأجهزة واستدعاء مالك المنشاة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ودعت "الهيئة" للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد 19999، أو من خلال تطبيق "طمني" التابع للهيئة المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد".

 

 

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض
جهاز طبي مستعمل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12077
منذ 3 ساعات
صادروها

ارسلوها للسودان

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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