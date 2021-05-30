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شاهد.. مقابلة تليفزيونية قديمة تكشف تغير ملامح نادين نجيم بعد الشهرة

منذ 11 ساعة
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شاهد.. مقابلة تليفزيونية قديمة تكشف تغير ملامح نادين نجيم بعد الشهرة

بيروت (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية قديمة مع الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، قبل شهرتها، وعبروا عن حيرتهم لتغير ملامحها.

وفوجئ المتابعون بملامح مختلفة كليا للنجمة عن هيئتها قبل خضوعها لعدد من عمليات التجميل، مما أثار سخريتهم حيث عبر البعض عن صدمتهم بعد اكتشافهم خضوع نادين لعمليات تجميل غيّرت من شكلها بشكل كبير.

فيما أكد العديد من المعلقين أن نادين نسيب نجيم حافظت على جمالها قبل وبعد دخولها عالم الشهرة، بحسب تعليقاتهم، في الحالتين جميلة ما شاء الله، جميلة من يومها، كانت حلوة والله، وعبّر غيرهم عن دهشتهم من ذلك، معلقين أقنعوني إن اللي لابسة أحمر هي نفسها اللي لابسة أسود؟

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم عن خضوعها لعمليات تجميل عقب إصابتها جراء انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام 2020 والتي أثرت على ملامحها.

نادين نجيم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128491
منذ 9 ساعات
مار بس ...ويش الغريب...!!!؟
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1532
منذ 7 دقائق
هناك فرق..

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
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عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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