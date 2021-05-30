شاهد.. مقابلة تليفزيونية قديمة تكشف تغير ملامح نادين نجيم بعد الشهرة

بيروت (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمقابلة تلفزيونية قديمة مع الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، قبل شهرتها، وعبروا عن حيرتهم لتغير ملامحها.
وفوجئ المتابعون بملامح مختلفة كليا للنجمة عن هيئتها قبل خضوعها لعدد من عمليات التجميل، مما أثار سخريتهم حيث عبر البعض عن صدمتهم بعد اكتشافهم خضوع نادين لعمليات تجميل غيّرت من شكلها بشكل كبير.
فيما أكد العديد من المعلقين أن نادين نسيب نجيم حافظت على جمالها قبل وبعد دخولها عالم الشهرة، بحسب تعليقاتهم، في الحالتين جميلة ما شاء الله، جميلة من يومها، كانت حلوة والله، وعبّر غيرهم عن دهشتهم من ذلك، معلقين أقنعوني إن اللي لابسة أحمر هي نفسها اللي لابسة أسود؟
وفي وقت سابق، كشفت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم عن خضوعها لعمليات تجميل عقب إصابتها جراء انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام 2020 والتي أثرت على ملامحها.