الهلال الأحمر يشارك بـ 10 فرق إسعافيه للجولة الأخير بدوري الأمير محمد بن سلمان بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض في التغطية الاسعافية للجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال تواجد عشر فرق اسعافيه تضم 20 مسعف (فني وخصائي طواري).
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن الهيئة رفعت مستوى جاهزيتها في تواجد الفرق الاسعافية في الملاعب التي تقام فيها الجولة الأخير وهي استاد الملك فهد الدولي بين الهلال والفيصلي من خلال 6 فرق اسعافيه وملعب مرسول بارك والتي ستقام فيها مباراة النصر والاتحاد بتواجد فرقتين اسعاف وملعب الأمير خالد بن سلطان في مباراة الشباب والوحدة من خلال تواجد فرقتين اسعافيه.
ونوه الجلاجل بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الحضور الجماهير وأن خدمات الهلال الأحمر يمكن طلبها عبر تطبيق أسعفني وأرقام الطوارئ (997/911).