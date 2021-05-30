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الهلال الأحمر يشارك بـ 10 فرق إسعافيه للجولة الأخير بدوري الأمير محمد بن سلمان بالرياض

منذ 19 ساعة
1510
الهلال الأحمر يشارك بـ 10 فرق إسعافيه للجولة الأخير بدوري الأمير محمد بن سلمان بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض في التغطية الاسعافية للجولة الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال تواجد عشر فرق اسعافيه تضم 20 مسعف (فني وخصائي طواري).

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن الهيئة رفعت مستوى جاهزيتها في تواجد الفرق الاسعافية في الملاعب التي تقام فيها الجولة الأخير وهي استاد الملك فهد الدولي بين الهلال والفيصلي من خلال 6 فرق اسعافيه وملعب مرسول بارك والتي ستقام فيها مباراة النصر والاتحاد بتواجد فرقتين اسعاف وملعب الأمير خالد بن سلطان في مباراة الشباب والوحدة من خلال تواجد فرقتين اسعافيه.

ونوه الجلاجل بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الحضور الجماهير وأن خدمات الهلال الأحمر يمكن طلبها عبر تطبيق أسعفني وأرقام الطوارئ (997/911).

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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