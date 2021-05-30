استكمال أنشطة السنة الدولية للصحة النباتية ببرامج تدريبية للمختصين في مجال الصحة النباتية

سعيد العجل (صدى):
عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الملك فيصل أول دورة من برامجها التدريبية حول "بناء وتقوية القدرات الفنية للعاملين بوزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال الحجر الصحي النباتي" ، خلال الفترة من 11 شوال 1442 هـ حتى 15 شوال 1442هـ،و بحضور (50) متدرب.
افتتح الدورة عميد كلية العلوم الزراعية والأغذية بجامعة الملك فيصل الدكتور أحمد بن سعود السقوفي الذي أشار في كلمته "أن منذ تشكيل لجنة شراكة مع الوزارة لسنة الدولية لصحة النباتية وهي تقوم بوضع البرامج والخطط لرفع مستوى المهندسين الزراعيين في مختلف المجالات".
من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سند بن سالم الحربي، أهمية استمرار عملية التدريب والتطوير لمنسوبي المحاجر الزراعية من خلال المؤسسات التعليمة الكبرى كجامعة الملك فيصل بالأحساء، كما أكد على أهمية الدور الكبير للمحاجر الحيوانية والنباتي في الحد من دخول الآفات النباتية إلى المملكة بهدف المحافظة على الصحة النباتية وحماية الثروة النباتية في المملكة من مخاطر الآفات النباتية.
من جانبه بين أ. د خالد بن عبدالله الهديب رئيس برنامج وقاية النبات بجامعة الملك فيصل بأن هذه الدورة تصب في الحجر الصحي النباتي حيث يعتبر من العوامل الأساسية لمنع دخول أي أفة حشرية أو مرضية نباتية حجرية مع الواردات من المنتجات الزراعية.
وأكد رئيس لجنة السنة الدولية للصحة النباتية مدير إدارة الصحة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة بأن البرامج التدريبية سوف تستمر حتى نهاية شهر ربيع أول 1443هـ، لأجل مشاركة أفضل الممارسات والخبرات بين الطرفين، إضافة إلى بناء علاقة تبادل معرفي تقوم على أسس الاستفادة من الإمكانات والارتقاء بمستوى المتدربين لتحقيق الأهداف التنموية وحسب الرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية، ووفقاً للأنظمة والتنظيمات المعمول بها.
واشتملت الدورة على عدد من المحاور أهمها: اتفاقية وقاية النبات الدولية (IPPC)
ومسؤوليات المنظمات الإقليمية والوطنية لوقاية النباتات، المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (ISPMs)، التعريف بأهم الآفات والأمراض الحجرية والمدرجة على القائمة في المملكة العربية السعودية، آليه التحقق من المنتجات النباتية والنباتات المستوردة في منافذ الدخول، العلاقة بين منظمة التجارة العالمية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.
يذكر ان هذه الدورة تأتي ضمن الأنشطة المرتبطة بالسنة الدولية للصحة النباتية من خلال اتفاقية شراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة مع جامعة الملك فيصل على تنفيذ (7) برامج تدريبية متنوعة في مجال الصحة النباتية ووقاية النباتات تستهدف العاملين في مجال الوقاية من الآفات النباتية ومكافحتها بالوزارة.