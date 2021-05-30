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محكمة تغرم رجلا أتلف نظارة زوجته

منذ 11 ساعة
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محكمة تغرم رجلا أتلف نظارة زوجته

أبوظبي (صدى):
قضت محكمة رأس الخيمة بتغريم زوجا بمبلغ مقداره 5000 درهم لصالح زوجته تعويضا عن الضرر الذي ألحقه بنظاراتها الشمسية.

وأوضحت الزوجة إن زوجها طردها من منزل الزوجية، ومنعها من أخذ أغراضها وملابسها، وأتلف وبدد بعض منقولاتها، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها 20 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من ضرر مادي وأدبي.

وقالت المحكمة إن الزوج أقرّ بإتلاف نظارة شمسية لزوجته، وإن الثابت أن الإتلافات تقتصر على النظارة، وفقاً لتحقيقات النيابة العامة والشرطة.

وأضافت المحكمة أن ما لحق بالزوجة من ضرر مادي وأدبي كان نتيجة مباشرة لخطأ الزوج والفعل الضار الذي اقترفه، مضيفة أنها تلزمه بأداء 5000 درهم تعويضاً لها.

النيابة العامة
محكمة رأس الخيمة
نظارة شمسية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128482
منذ 7 ساعات
احسن ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ 5 ساعات
كسرت بيدي نظارة قيمة شمسية . متعمدا . أمام انقطاع نفسي وغيابه. حيث أصابني مرض تنفسي غريب قبل أعوام. واستمر شهرا وكنت اسعل واستخدم المحارم الورقية حتى تملأ السلال مرات عديدة وبعد شفائي نسبيا وكنت اموت عدة مرات في كل يوم واحسب أن النفس يغيب كالغربق تماما.. لا أحد يقول حالة نفسية .. المهم بعد التعافي رحت الجامعة وكنت ممسكا بالنظارة فداهمتني نفس الحالة .. ويظهر هنا إنها نفسية تراكبية كرتونية كربونية كوكتيلية كراكراكمية.. الخ .. الشاهد قصمت النظارة الجميلة الثمينة بيدي لأنني كنت وسط ذهول من حضر اشبه الماعز بعد ذبحه .. قاتل الله الإحساس بالظلم .. تحس في حنجرتك جرح من الألم . قبح الله كل ظالم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ 5 ساعات
أبو محمد . مسفر الزهراني سكرتير القسم . انصدم من المشهد . سبحان الله . كان النفس يغيب وكأنه يسافر ثم يعود من جديد.

لم اشخص الحالة ولكنها في نظري التهاب بسبب فيروس القهر٤ على غرار كوفيد١٩
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ 5 ساعات
عموما خذوا هذه المعلومة لترطيب الجو

ترى أختصاصية التربية جمانة الذهبي أن تجشؤ الطفل ضروري خصوصا إذا كان يرضع من زجاجة الحليب لأنها تدخل كمية أكبر من الهواء, مؤكدة ان الوضعيه الافقية تساعد الطفل على التجشؤ.

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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