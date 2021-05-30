محكمة تغرم رجلا أتلف نظارة زوجته

أبوظبي (صدى):
قضت محكمة رأس الخيمة بتغريم زوجا بمبلغ مقداره 5000 درهم لصالح زوجته تعويضا عن الضرر الذي ألحقه بنظاراتها الشمسية.
وأوضحت الزوجة إن زوجها طردها من منزل الزوجية، ومنعها من أخذ أغراضها وملابسها، وأتلف وبدد بعض منقولاتها، مطالبة بإلزامه بأن يؤدي لها 20 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من ضرر مادي وأدبي.
وقالت المحكمة إن الزوج أقرّ بإتلاف نظارة شمسية لزوجته، وإن الثابت أن الإتلافات تقتصر على النظارة، وفقاً لتحقيقات النيابة العامة والشرطة.
وأضافت المحكمة أن ما لحق بالزوجة من ضرر مادي وأدبي كان نتيجة مباشرة لخطأ الزوج والفعل الضار الذي اقترفه، مضيفة أنها تلزمه بأداء 5000 درهم تعويضاً لها.