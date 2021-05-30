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حفل بحضور عدد من المشاهير يثير موجة استنكار واسعة

منذ 11 ساعة
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حفل بحضور عدد من المشاهير يثير موجة استنكار واسعة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
اندلعت موجة من الغضب بسبب ‏حضور عدد من المشاهير لحفل صاخب لتدشين "براند" كوري بحضور فرقة استعراضية.

وأثار حضور المشاهير للحفل الصاخب، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما أظهره مقطع فيديو من لقطات للفرقة الاستعراضية التي كانت تؤدي رقصات مثيرة بملابس اعتبرها البعض غير لائقة.

وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "طبعا ذول ماهم معروفين ولا عندهم متابعين الفاشلين الا ما قدموا ولا شي غير الرقص وقلة الأدب"، فيما أضاف آخر: "الحفلة الماجنة اللي قام فيها بعض مشاهير ومشهورات الفلس ما ينسكت عنها ابدا ومافيه مسلم يرضى بالمشاهد المخلّه للدين وشرع الله .. لابد أن تطبّق العقوبه على كل من تواجد فيها .. فوق انهم يعصون ربهم جالسين يجاهرون بمعصيته الله لا يعاقبنا".

وتابع: "مب معناها إذا صرت مشهور أو مشهورة انه حلال عليك تعصي ربك وتجاهر بمعصيته .. الأشكال هذي حاربوها ولا تسكتون عن اللي يسوونه .. هذا شيء ما يرضى الله ولا يرضي كل مسلم عنده خوف من رب العالمين"، فيما علق آخر:" ‏حبايبي المشاهير! حدودكم يكفي طريقة او سبب شهرتكم المقرفة من باع قيمه لجل شهره وجعل جسده علامة تجارية ".

حفل
المشاهير

التعليقات

عاطل
عاطل عدد التعليقات : 419
منذ 10 ساعات
ننتظر توجيه من النائب العام
إذا كان عنده جرآة على ذلك
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 470
منذ 10 ساعات
اللهم اصلح ضال المسلمين واعد شبابها لتعاليم دينك والتمسك بها وابعدهم عن الفجور والانحلال
شعبيات
شعبيات عدد التعليقات : 180
منذ 9 ساعات
ماهذا الفساد!
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم من أفسد في بلاد المسلمين فجعل فساده في نحره اللهم إنا نعوذ بك مما فعل السفاء منا اللهم اغفرلنا وارحمنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم احفظ المسلمين من كل شر وسوء.
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9257
منذ 8 ساعات
للأسف هؤلاء خطفتهم الدنيااا بعد ما زينها لهم الشيطان ***

الله يهديهم ***
فهد
فهد عدد التعليقات : 51
منذ 5 ساعات
طيب ليه مايوقف الشعب كلهم وقفه رجل واحد ليه ننتظر الحكومه المشاهير ماصارو مشاهير الا بسببنا نوقف وقفه وكل شخص يسحب متابعته من مشهور وخليهم ومافيه شركه راح تعلن عنده لان ماعنده متابعين
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128491
منذ 11 دقيقة
قال اخونا د محمد بخش // هذولا رويبضاهير وليس مشاهير .. نعم صدقت يادكتور محمد فهذه هي التسمية المناسبه ، لرويبضات العصر .. نبأنا عنهم رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة وأتم التسليم ..

.. والرويبضاهير تقوم مقام المشاهير ، وهي الأصح والأصدق والأنسب لهم ..
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 387
منذ دقيقتين
مسموح لهم بالازعاج اما مكبرات صوت المساجد فهيه مؤذيه لجيران والاطفال اشد ازعاجا
جاسم
جاسم عدد التعليقات : 387
منذ دقيقتين
مسموح لهم بالازعاج اما مكبرات صوت المساجد فهيه مؤذيه لجيران والاطفال اشد ازعاجا

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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