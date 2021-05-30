حفل بحضور عدد من المشاهير يثير موجة استنكار واسعة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
اندلعت موجة من الغضب بسبب حضور عدد من المشاهير لحفل صاخب لتدشين "براند" كوري بحضور فرقة استعراضية.
وأثار حضور المشاهير للحفل الصاخب، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما أظهره مقطع فيديو من لقطات للفرقة الاستعراضية التي كانت تؤدي رقصات مثيرة بملابس اعتبرها البعض غير لائقة.
وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "طبعا ذول ماهم معروفين ولا عندهم متابعين الفاشلين الا ما قدموا ولا شي غير الرقص وقلة الأدب"، فيما أضاف آخر: "الحفلة الماجنة اللي قام فيها بعض مشاهير ومشهورات الفلس ما ينسكت عنها ابدا ومافيه مسلم يرضى بالمشاهد المخلّه للدين وشرع الله .. لابد أن تطبّق العقوبه على كل من تواجد فيها .. فوق انهم يعصون ربهم جالسين يجاهرون بمعصيته الله لا يعاقبنا".
وتابع: "مب معناها إذا صرت مشهور أو مشهورة انه حلال عليك تعصي ربك وتجاهر بمعصيته .. الأشكال هذي حاربوها ولا تسكتون عن اللي يسوونه .. هذا شيء ما يرضى الله ولا يرضي كل مسلم عنده خوف من رب العالمين"، فيما علق آخر:" حبايبي المشاهير! حدودكم يكفي طريقة او سبب شهرتكم المقرفة من باع قيمه لجل شهره وجعل جسده علامة تجارية ".