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3 لاعبين أجانب يقتربون من الرحيل عن النصر في الموسم الجديد

منذ 23 دقيقة
1635
3 لاعبين أجانب يقتربون من الرحيل عن النصر في الموسم الجديد

ماجد محمد (صدى):
أوضح الإعلامي سعود الصرامي، النجوم المنتظر رحيلهم عن نادي النصر بعد لقاء الاتحاد مساء اليوم في الجولة الختامية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وقال الصرامي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائمة وتضمنت اللاعبين الأجانب في نادي النصر للموسم الجديد هي

أجانب النصر لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢١

الحارس الأسترالي جونز ..مغادرة

مايكون مغادرة

الظهير الأيسر الكوري إعارة لناد محلي أو أجنبي

مارتينيز إنتظار

نور الدين امرابط انتظار

حمدالله مستمر

بتروس مستمر

الأوزبكي جلال الدين مستمر

تاليسكا مستمر

المدرب باق

يذكر أن النصر يواجه نظيره الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية، على ملعب مرسول بارك في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، حيث يسعى العالمي لتحقيق انتصار معنوي أمام غريمه التاريخي.

النصر

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