إلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور

نواف السالم (صدى):
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأحد، حكمًا بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات.
وأوقفت المحكمة قرار اللجنة فيما تضمنه من إلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، قد قررت في 4 أكتوبر الماضي، بمنع رئيس نادي الزمالك من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.