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إلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ 48 دقيقة
2029
إلغاء قرار إيقاف مرتضى منصور

نواف السالم (صدى):
أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأحد، حكمًا بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة ٤ سنوات.

وأوقفت المحكمة قرار اللجنة فيما تضمنه من إلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، قد قررت في 4 أكتوبر الماضي، بمنع رئيس نادي الزمالك من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

 

 

مرتضى منصور
الزمالك
اللجنة الأولمبية

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