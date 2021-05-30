في بطولة شارك فيها 500 لاعب كفى تتوج ببطولة عيون جدة

نايف السالم (صدى):
توج فريق أكاديمية كفى الرياضية التابع لجمعية كفى للتوعية باضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة ببطولة عيون جدة للصالات المغطاة لكرة القدم للبراعم التي استمرت لمدة 9 أيام بمشاركة 500 لاعب يمثلون ١٦ مدرسة كروية عالمية.
البطولة والتي شاركت فيها مدارس برازيلية و إسبانية توج فيها فريق كفى لمواليد عام 2006 باللقب بعد تغلبه على فريق برشلونة دريم تيم.
فيما سلم كأس البطولة للفرق الفائزة رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس محمد صيرفي بحضور مدير العلاقات العامة لشركة البيك الجهة الراعية لفريق كفى لبراعم كرة القدم الأستاذ بسام السيوفي.
وقال صيرفي أن إقامة مثل هذه البطولات يهدف لرعاية الموهوبين في مختلف المجالات الرياضية والفنية والعلمية ولتبني مواهب أجيال المستقبل ووضعهم على أول طريق النجاح بإذن الله ليصبحوا مواطنين أكفاء يحملون اسم بلادنا العزيزة في مختلف المحافل المحلية والدولية.