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الصحة تلزم الأطباء بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية

منذ ساعة
1830
الصحة تلزم الأطباء بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية

الرياض (صدى):
ألزمت وزارة الصحة الأطباء بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية دون اعتبار لمستوى الدخل أو مدة التوظيف.

وتتضمن التغطية التأمينية للممارس الصحي جميع التعويضات الناشئة عن الأخطاء التي وقعت أثناء فترة التغطية، ولا ينال وقت صدور الحكم النهائي من أحقية دفع التعويض الناتج عن الخطأ الطبي الواقع أثناء فترة التغطية التي تنتهي بوفاة المستفيد أو انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو انتهاء عقد العمل مع المؤمن له أو التوقف عن مزاولة المهن الصحية.

وتشمل اللائحة الجديدة التي طرحت للاستبيان على العديد من الأمور المهمة بهدف الارتقاء بالمهن الصحية من خلال تحديد الواجبات العامة للممارس الصحي وأحكام التحقيق والمحاكمة كما أجازت قصر الترخيص بمزاولة المهنة على السعوديين الممارسين لأي من المهن الصحية إذا توفر العدد الكافي منهم في المملكة أو في إحدى المناطق أو لأسباب يوافق عليها الوزير.​

الصحة
الأخطاء الطبية
التأمين التعاوني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128459
منذ دقيقة
تمام ..

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