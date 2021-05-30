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مدينة الملك سعود الطبية تكشف مخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

منذ ساعة
1650
مدينة الملك سعود الطبية تكشف مخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

الرياض (صدى):
أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية، أن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يؤدي إلى عدم فعاليتها، وبالتالي زيادة فترة المرض وصعوبته.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن ذلك يؤدي إلى استخدام المضادات الحيوية القوية والمكلفة للمريض وزيادة زيارته للأطباء وزيادة فرص حدوث الوفاة نتيجة الالتهابات البكتيرية.

ومن جانبها، نصحت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية أماني البريكي، بتجنب الأضرار والسلبيات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، بضرورة الالتزام بعدم أخذه إلا بوصفة من الطبيب، وعدم تناول المضاد الحيوي الذي تم وصفه لمرض آخر أو تم وصفه لشخص آخر، والالتزام بتناوله حسب الإرشادات والتأكد من إكماله حتى لو شعر المريض بتحسن.

مدينة الملك سعود الطبية
المضادات الحيوية

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