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فريق "بسمتهم امل" يرسم البسمة على شفاه أبطال الصحة بمراكز اللقاح

منذ 13 ساعة
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فريق "بسمتهم امل" يرسم البسمة على شفاه أبطال الصحة بمراكز اللقاح

الباحة (صدى):
حينما يكون العطاء فعالاً، والجهد مميزًا، والثمرة ملموسة.. عندها يكون للشكر معنى، وللثناء فائدة، وللتكريم قيمة.

أطلق فريق "بسمتهم أمل" التطوعي، مبادرة "أنتم أملنا يا أبطال الصحة"؛ لتقديم الشكر للعاملين بمراكز اللقاحات بمنطقة الباحة، وإسعادهم بتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم. تقديراً لهم لما قدموه للزوار والمراجعين من خدمات جليلة وعظيمة، وحسن التعامل والاستقبال والابتسامة الدائمة. وقد قام الفريق بزيارة ٦ مراكز رئيسية للقاح "كوفيد19" في كافة محافظات منطقة الباحة.

وأوضحت امل الغامدي ، قائدة الفريق ، أن المبادرة تستهدف العاملين بمراكز اللقاحات بجميع فئاتهم، وتأتي لاستشعار أهمية دورهم وجميع المجهودات التي تُبذل لأفراد المجتمع، ومساندتهم، ودعمهم معنويًّا من باب الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية، استهدفنا المراكز الرئيسية ففي منطقة الباحة مركز الحسام، وفي بلجرشي مركز الحميد، وفي العقيق مركز العقيق١، وفي المندق مركز المندق١، وفي بني حسن مركز بيضان، وفي المخواة مركز المخواة٢..ولله الحمد كانت مبادرة اسعدت الجميع.

وقالت "الغامدي": "إن جميع هذه الجهود التي نقدمها تجاه الوطن هي أقل ما نقدمه لخدمة وطننا الغالي؛ لدعم أبناء الوطن الذين ساهموا بإعطاء اللقاحات، وتوعية المراجعين، ونشر الوعي للحفاظ على صحة المجتمع. ويبقى العمل التطوعي أسمى صور العطاء".

الباحة
مراكز اللقاح
بسمتهم امل

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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