جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة الملك سعود عن توافر عدد من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" برتبة "معيد"، بعدة كليات بالجامعة في الدرعية وفرع المزاحمية.
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ غداً حتى نهاية دوام يوم الخميس القادم . خلال الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة .
كما أعلنت الجامعة عن توفر وظائف تقنية وإدارية وبحثية بالرياض وجدة، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه
وتضمنت الوظائف : مسؤول إداري الأنظمة (الرياض)، مصمم مواقع إنترنت (الرياض)، مدير قاعدة البيانات (الرياض)، مسؤول تخطيط مواد ثاني (جدة)، عالم أبحاث مشارك (جدة), ومساعد إداري ثاني (الرياض).
وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 18/10/1442هـ الموافق 30/05/2021م.