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المسند: درجة الحرارة المرتفعة والملتهبة مستمرة

منذ 13 ساعة
2147
المسند: درجة الحرارة المرتفعة والملتهبة مستمرة

القصيم (صدى):
أوضح استاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، أن درجة الحرارة المرتفعة والملتهبة مستمرة، قائلا : متوقع أن ترتفع عما عليه الآن في الأيام القادمة خاصة في الشرقية، يليها الوسطى.

وأضاف المسند : قد تتشكل السحب ويهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة المدينة وحائل، حيث يعتبر شهر مايو آخر موسم المطر في الشمال والشرق والوسط ومعظم الغرب.

وتابع : لا يزال النهار يطول على حساب حصة الليل حتى 21 #يونيو عندها يتوقف، ثم يبدأ يأخذ الليل من النهار حتى يتعادل مع النهار في 23 سبتمبر.

وأشار إلى أنه عند زوال الشمس (أذان الظهر) يكون ظل الأشياء إلى جنوبها في #مكة المكرمة وتستمر الظاهرة تلك حتى 15 يوليو.

القصيم
المملكة
الطقس
درجة الحرارة

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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