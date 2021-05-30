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الحج والعمرة تكمل استعداداتها لعقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف

منذ 13 ساعة
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الحج والعمرة تكمل استعداداتها لعقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف

مكة المكرمة (صدى):
أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لعقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف، وذلك في إطار خططها لإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف البالغ عددها 9 مؤسسات بعد الوقوف على المراحل النهائية للتجهيزات لتحويل هذه المؤسسات لشركات مساهمة بهدف الانتقال من النمط التقليدي إلى أنماط العمل الاحترافي المؤسسي، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحسين تجربتهم وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط دور مركز الاستراتيجية وإدارة الأداء بالوزارة والهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، في عقد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة بجائحة كورونا بالتنسيق مع وزارة التجارة على استكمال جميع التجهيزات الخاصة بذلك، مشدداً على أهمية استخدام وسائل التقنية بما يضمن ممارسة المؤسسين لحقوقهم وإتاحة مشاركتهم بفاعلية وتمكينهم من الاستماع والمناقشة والتصويت وفق الأنظمة والتعليمات وبما يضمن شفافية وموثوقية العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجالس إدارة شركات أرباب الطوائف.

ونوه معاليه أن قطاع الحج والعمرة يمثل محوراً رئيسياً في رؤية المملكة 2030 نظراً لما يتمتع به من مزايا متفردة، حيث تسعى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتطوير هذا القطاع تماشياً مع أهداف الرؤية وخطتها لاستقبال 30 مليون معتمر، و 6 ملايين حاج بحلول عام 2030، وهو ما استوجب تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة، مما يعكس الصورة المشرفة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن بمختلف جنسياتهم ووجهاتهم .

وأضاف الدكتور مشاط أن المرحلة الأخيرة من تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات مساهمة تتمثل في انتخابات مجالس الإدارة التي يشترط التقدم إليها من أصحاب الخبرة والكفاءة والجدارة، حيث ينص النظام على أن يكون هناك 12 عضواً لمجلس إدارة كل شركة من هذه الشركات البالغ عددها 9 شركات، وينتخب المساهمون 8 منهم ، على أن يكون أعضاء مجالس الإدارة من المساهمين ، داعياً أن يكلل هذا العمل بالنجاح بما يلبي تطلعات خدمة ضيوف الرحمن .

وزارة الحج والعمرة
أرباب الطوائف

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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