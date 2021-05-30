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اختبارات قياس لتحديد مستوى ذكاء الأطفال

منذ 13 ساعة
2276
اختبارات قياس لتحديد مستوى ذكاء الأطفال

الرياض (صدى):
يخطط المركز الوطني للقياس، بهيئة تقويم التعليم والتدريب، للاستعانة بشركات تقنية مختصة لتوفير اختبارات مرتبطة بقياس القدرات العقلية لدى الأطفال بما في ذلك الذكاء.

وتضم الاختبارات مجموعة من الأسئلة، تساعد على قياس القدرات المعرفية والذهنية للطفل ومستوى ذكائهم وفقًا لمرحلته العمرية من خلال قياس المهارات اللفظية، وقدرته على حل المشكلات، وسرعة الإدراك والتفكير، وغير ذلك.

ويساعد هذا الاختبار على معرفة ما إذا كان الطفل موهوبًا أو عبقريًّا، أو يعاني من إعاقة فكرية تحتاج لتعليم خاص، وهو أمر قد لا يبدو ظاهرًا على الطفل، ما يجعل هذه الاختبارات مهمة للغاية.

المركز الوطني للقياس
ذكاء الأطفال

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الف الف مبرووووك يالاسد ولكل الزعماء
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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