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9 دول محظورة من دخول المملكة

منذ 13 ساعة
4066
9 دول محظورة من دخول المملكة

نايف السالم (صدى):
أوضحت وزارة الداخلية، أن 9 دول فقط لاتزال محظورة من دخول المملكة، وهي "مصر، ولبنان، وتركيا، والأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، والهند".

وأشارت إلى أنها قررت السماح للقادمين من 11 دولة بالدخول إلى المملكة ، وهي: الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان.

وكانت المملكة كقد أصدرت أمرًا في 2 فبراير 2021م، بتعليق الدخول مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين، والدبلوماسيين، والممارسين الصحيين، وعائلاتهم

وزارة الداخلية
دخول المملكة

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل اللي يبخ عليه منه ملمع زجاج، ممكن مسوي فالشايب مقلب..
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا الزعيم لا تتحدونه

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