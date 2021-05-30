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محافظ الحريق يطلق حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) لتعزيز الأمن الفكري بالمحافظة

منذ 21 ساعة
1638
محافظ الحريق يطلق حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) لتعزيز الأمن الفكري بالمحافظة

بدر الحارثي (صدى):
أطلق محافظ الحريق الأستاذ محمد بن ناصر الجرباء فعاليات حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً - ‏فكرٌ آمن - لوطنٍ آمن"، التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف ‏والنهي عن المنكر بهدف تعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع ‏بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية.‏

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالمحافظة، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل عثمان ومساعده الشيخ فهد بن علي التميمي.

واطلع سعادته على المحتوى التوعوي والوقائي للحملة مشيداً بجهود الهيئة في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع .

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن الحملة حظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض حفظه الله ، ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للتأكيد على أمن الوطن وتوحيد الكلمة والتحذير من الفتن ودعاتها، ومكافحة الغلو والتطرف ، وإبراز جهود المملكة وولاتها حفظهم الله في هذا المجال.

وبين "الشبانات" أن هذه الحملة تبث رسائلها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل اللي يبخ عليه منه ملمع زجاج، ممكن مسوي فالشايب مقلب..
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا الزعيم لا تتحدونه

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