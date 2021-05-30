مدارس التربية الصالحة بالخبر تعلن وظائف تعليمية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدارس التربية الصالحة عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية لجميع المراحل للعام 1443هـ للعمل في (الخبر).
واشترطت المدارس أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، زو أن يكون حاصل على مؤهل تربوي يتناسب مع الوظيفة، ولديه خبرة سنتين في مجال الوظيفة، الإلمام باستخدام التقنيات في التعليم ، وأولوية للتوظيف لمن حصل على اللقاح.
وأشارت إلى أن التقديم من اليوم الأحد ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، مبينة أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على بوابة المدارس
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