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مدارس التربية الصالحة بالخبر تعلن وظائف تعليمية

منذ 14 ساعة
2143
مدارس التربية الصالحة بالخبر تعلن وظائف تعليمية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدارس التربية الصالحة عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية لجميع المراحل للعام 1443هـ للعمل في (الخبر).

واشترطت المدارس أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، زو أن يكون حاصل على مؤهل تربوي يتناسب مع الوظيفة، ولديه خبرة سنتين في مجال الوظيفة، الإلمام باستخدام التقنيات في التعليم ، وأولوية للتوظيف لمن حصل على اللقاح.

وأشارت إلى أن التقديم من اليوم الأحد ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب، مبينة أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على بوابة المدارس

[email protected]

الخبر
مدارس التربية الصالحة

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل اللي يبخ عليه منه ملمع زجاج، ممكن مسوي فالشايب مقلب..
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا الزعيم لا تتحدونه

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