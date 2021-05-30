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الإمارات تُجيز استخدام دواء جديدا لمرضى كورونا

منذ 14 ساعة
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الإمارات تُجيز استخدام دواء جديدا لمرضى كورونا

أبو ظبي (صدى):
منحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال لكورونا«Sotrovimab- VIR-7831» أنتجته شركة «GSK» العالمية.

ويأتي استخدام الإمارات لهذا الدواء بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» على الاستخدام الطارئ له.

وأشارت الوزارة أن الدواء يعتمد على «الأجسام المضادة أحادية النسيلة» لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر والذين يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بأعراض «كوفيد – 19» الحادة والدخول إلى المستشفى نتيجة تداعيات المرض.

وأوضحت الوزارة أن هذا الدواء سيساهم في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفايروس «كوفيد -19» بنسبة تصل إلى 85 % عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.

 

الإمارات
كورونا

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل اللي يبخ عليه منه ملمع زجاج، ممكن مسوي فالشايب مقلب..
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا الزعيم لا تتحدونه

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