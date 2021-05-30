الإمارات تُجيز استخدام دواء جديدا لمرضى كورونا

أبو ظبي (صدى):
منحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال لكورونا«Sotrovimab- VIR-7831» أنتجته شركة «GSK» العالمية.
ويأتي استخدام الإمارات لهذا الدواء بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية «FDA» على الاستخدام الطارئ له.
وأشارت الوزارة أن الدواء يعتمد على «الأجسام المضادة أحادية النسيلة» لعلاج المصابين ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر والذين يواجهون خطرا كبيرا للإصابة بأعراض «كوفيد – 19» الحادة والدخول إلى المستشفى نتيجة تداعيات المرض.
وأوضحت الوزارة أن هذا الدواء سيساهم في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة وخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفايروس «كوفيد -19» بنسبة تصل إلى 85 % عند إعطائه للمرضى كعلاج مبكر.