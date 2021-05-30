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طريقة معرفة نتائج اختبارات الرخصة المهنية

منذ 14 ساعة
2500
طريقة معرفة نتائج اختبارات الرخصة المهنية

الرياض (صدى):
كشفت المهتمة بالشأن التعليمي لطيفة الدليهان، أنه يتم اليوم الأحد، إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية.

وقالت الدليهان، أنه يمكن معرفة نتيجة اختبارات الرخصة المهنية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني :  ؛ ثم تسجيل السجل المدني بالإضافة إلى الرقم السري، والضغط على كلمة "النتائج" ، وأخيرًا نوع الاختبار "معلمين" .

ويعمل اختبار الرخصة المهنية على الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة.

 

 

الرخصة المهنية
اختبارات الرخصة المهنية

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل اللي يبخ عليه منه ملمع زجاج، ممكن مسوي فالشايب مقلب..
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا الزعيم لا تتحدونه
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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