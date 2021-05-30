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التوصل لأجسام نانوية تعالج مصابي كورونا

منذ 14 ساعة
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التوصل لأجسام نانوية تعالج مصابي كورونا

واشنطن (صدى):
كشف باحثون من كلية الطب بجامعة «بيتسبرج» الأمريكية، أن الأجسام النانوية القابلة للاستنشاق التي تستهدف بروتين «سبايك» الخاص بفيروس كورونا المستجد، تمنعه وتعالجه

وذكر الباحثون فى الدراسة التي نشرت في دورية «ساينس أدفانسيس»، أن الجرعات المنخفضة من الجسم النانوي الهوائي المسمى Nanobody - 21 «PiN - 21»، الذي يمكن استنشاقه يقلل من عدد جزيئات الفيروس المعدية في تجاويف الأنف والحلق والرئتين بمليون مرة، مقارنة بالعلاج الوهمي الذي يستخدم جسم نانوي لا يبطل تأثير الفيروس.

وأشارت الدراسة إلى أنه باستخدام علاج الاستنشاق الذي يمكن إعطاؤه مباشرة إلى موقع الإصابة في الجهاز التنفسي والرئتين، يمكننا جعل العلاجات أكثر كفاءة.

وأكدت على أن الأمل كبير خصوصاً بعد أكد الجسم النانوي (PiN - 21) أنه يمكن أن يكون وقائياً للغاية ضد الأمراض الشديدة، ويمكن أن يمنع انتقال الفيروس من إنسان لآخر وفقا لما نقلته قناة «العربي».

وأضافت الدراسة أن الأجسام النانوية ستكون مفيدة فقط في علاج الأشخاص المرضى بالفعل والذين لا يستطيعون الحصول على التطعيم لأسباب طبية أخرى.

فيروس كورونا
الأجسام النانوية

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل اللي يبخ عليه منه ملمع زجاج، ممكن مسوي فالشايب مقلب..
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا الزعيم لا تتحدونه
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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