شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف) توفر أكثر من 35 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة ادناه
وتضمنت ااوظائف : فني حاسب آلي - العدد 10 وظائف (جدة)، منسق مشتريات (جدة)، مندوب توصيل - العدد 4 وظائف (الخبر)، كاشير - العدد 4 وظائف (الخبر)، مقدم طعام - العدد 4 وظائف (الخبر)، مساعد طباخ - العدد 4 وظائف (الخبر)، -مدير مطعم (الخبر)،بائعة - العدد 10 وظائف (الرياض):
وأوضحت أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 17/10/1442هـ الموافق 29/05/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك الدخول على موقع شركة باب رزق جميل لمعرفة التفاصيل