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شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

منذ 28 دقيقة
1487
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني (التوظيف) توفر أكثر من 35 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص بعدة مدن بالمملكة، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة ادناه

وتضمنت ااوظائف : فني حاسب آلي - العدد 10 وظائف (جدة)، منسق مشتريات (جدة)، مندوب توصيل - العدد 4 وظائف (الخبر)، كاشير - العدد 4 وظائف (الخبر)، مقدم طعام - العدد 4 وظائف (الخبر)، مساعد طباخ - العدد 4 وظائف (الخبر)، -مدير مطعم (الخبر)،بائعة - العدد 10 وظائف (الرياض):

وأوضحت أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 17/10/1442هـ الموافق 29/05/2021م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، حيث يمكنك الدخول على موقع شركة باب رزق جميل لمعرفة التفاصيل

وظائف
الخبر
باب رزق جميل

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
متفائل جدا . وادعو الله لك بالشفاء . اللهم أشف دلال فلم نعهد عليها إلا كل خير . وامنحها بكرمك عفوك وعافية منك يا...
د محمد ماجد بخش
يحكم بالحديد والنار
سعد العريفي
هذا الشخص لديه مرض نفسي اسمه الهلال وعقدة مستمره الله يشفيه
د محمد ماجد بخش
كثير عزة & وجميل بثينة & وقيس لبنى & وعنترة عبلة & وشاموسكا مدام بريكليس
جار القمر
صدق جستنية كلهم نفس الكلام حافظين

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