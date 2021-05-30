نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. مختص: تعرض الأدوية لدرجة حرارة عالية قد يؤدي إلى تسممها

منذ 42 دقيقة
1785
بالفيديو.. مختص: تعرض الأدوية لدرجة حرارة عالية قد يؤدي إلى تسممها

علي القحطاني (صدى):
حذر الباحث الصحي سلطان المطيري من مخاطر استخدام الأدوية بعد تعرضها لدرجة حرارة عالية، مؤكدا أن هناك بعض الأدوية يبطل مفعولها وتصبح غير مؤثرة ولا يستجيب لها المريض مثل "الأنسولين".

وقال المختص أن المضادات الحيوية عند تعرضها لدرجات حرارة عالية قد تتحول إلى مواد كيميائية سامة، تؤثر على الكلى والكبد، وقطرات العيون عند تعرضها للحرارة تسبب التهابات للعين.

وأضاف المطيري أن الأقراص عند تعرضها للحرارة يحدث فيها تكسير وتصدعات، كما أن أدوية الشراب أيضاً يظهر عليها تكتلات، ناصحاً الجميع بضرورة التخلص منها لتجنب خطرها.

وأشار إلى أنه يمكن معرفة صلاحية الأدوية للاستخدام من عدمها من خلال التغييرات الفيزيائية التي تظهر عليها في الشكل والطعم واللون والرائحة، بينما هناك بعض الأدوية لا تظهر عليها أي تغيرات.

الادوية
تسمم
درجة حرارة عالية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12016
منذ 9 دقائق
تقصد فسادها / تلفها % تحللها% / انخفاض فاعليتها%

أما السمية حاصلة في تركيبات محددة/ تسمم كلمة أوسع%

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
متفائل جدا . وادعو الله لك بالشفاء . اللهم أشف دلال فلم نعهد عليها إلا كل خير . وامنحها بكرمك عفوك وعافية منك يا...
د محمد ماجد بخش
يحكم بالحديد والنار
سعد العريفي
هذا الشخص لديه مرض نفسي اسمه الهلال وعقدة مستمره الله يشفيه
د محمد ماجد بخش
كثير عزة & وجميل بثينة & وقيس لبنى & وعنترة عبلة & وشاموسكا مدام بريكليس
جار القمر
صدق جستنية كلهم نفس الكلام حافظين

أخر الأخبار

"الضمان الصحي" يوضح أساليب الاحتيال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي
"الضمان الصحي" يوضح أساليب الاحتيال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي
منذ 13 دقيقة 1308
بالصور.. قبعات جذابة لمواجهة أشعة الشمس على طريقة النجمات
بالصور.. قبعات جذابة لمواجهة أشعة الشمس على طريقة النجمات
منذ 18 دقيقة 374
المرور السري يطيح بمتهورين يقودون سيارات بسرعة عالية وبدون لوحات بالرياض
المرور السري يطيح بمتهورين يقودون سيارات بسرعة عالية وبدون لوحات بالرياض
منذ 22 دقيقة 1491
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 27 دقيقة 1486
بالفيديو.. هبة الحسين تكشف حقيقة انفصالها عن عايض يوسف
بالفيديو.. هبة الحسين تكشف حقيقة انفصالها عن عايض يوسف
منذ 32 دقيقة 824
بالفيديو.. مختص: تعرض الأدوية لدرجة حرارة عالية قد يؤدي إلى تسممها
بالفيديو.. مختص: تعرض الأدوية لدرجة حرارة عالية قد يؤدي إلى تسممها
منذ 42 دقيقة 1785
صورة نادرة لـ أحد الصرافين في الرياض قديما
صورة نادرة لـ أحد الصرافين في الرياض قديما
منذ 54 دقيقة 733
بالفيديو.. رئيس الفيصلي يزور عمه ويقدم له كأس الملك
بالفيديو.. رئيس الفيصلي يزور عمه ويقدم له كأس الملك
منذ 54 دقيقة 2290
شاهد.. شاب يتهجم على مسن وسط الشارع بالكويت
شاهد.. شاب يتهجم على مسن وسط الشارع بالكويت
منذ ساعة 720
السلالة الهندية تصل الصين
السلالة الهندية تصل الصين
منذ ساعة 1945