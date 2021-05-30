بالفيديو.. هبة الحسين تكشف حقيقة انفصالها عن عايض يوسف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الإعلامية والممثلة هبة الحسين، حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان عايض يوسف؛ لتقول أنها تعاني من الشائعات المتعلقة بالانفصال منذ بداية زواجها، وطلبت تحري الدقة من وسائل الإعلام والجمهور، وأن يتفاءل الجميع بالخير وليس بهذه النوعية من الشائعات.
وصرحت هبة الحسين، في مقطع فيديو: "منذ بداية زواجي ويحاول البعض نشر شائعات انفصالي، لذلك أرجو من وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تكتب لكن هناك تيار يكره النجوم، وكل ما أطلبه تفاءلوا لطفا بالخير للجميع وليس فقط لهبة الحسين".
وأكدت على أنها وزوجها عايض يوسف بخير ولا صحة لما يتم تداوله من قبل البعض: "الحمد لله نحن بخير وزوجي كذلك وعلاقتنا في أفضل حال، وأتمنى للجميع التوفيق في حياتهم، وأتمنى أيضا مراعاة الأخبار التي يتم تداولها وتحديدا فيما يخص الزواج والطلاق".