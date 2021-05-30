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بالفيديو.. هبة الحسين تكشف حقيقة انفصالها عن عايض يوسف

منذ 15 ساعة
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بالفيديو.. هبة الحسين تكشف حقيقة انفصالها عن عايض يوسف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت الإعلامية والممثلة هبة الحسين، حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان عايض يوسف؛ لتقول أنها تعاني من الشائعات المتعلقة بالانفصال منذ بداية زواجها، وطلبت تحري الدقة من وسائل الإعلام والجمهور، وأن يتفاءل الجميع بالخير وليس بهذه النوعية من الشائعات.

وصرحت هبة الحسين، في مقطع فيديو: "منذ بداية زواجي ويحاول البعض نشر شائعات انفصالي، لذلك أرجو من وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تكتب لكن هناك تيار يكره النجوم، وكل ما أطلبه تفاءلوا لطفا بالخير للجميع وليس فقط لهبة الحسين".

وأكدت على أنها وزوجها عايض يوسف بخير ولا صحة لما يتم تداوله من قبل البعض: "الحمد لله نحن بخير وزوجي كذلك وعلاقتنا في أفضل حال، وأتمنى للجميع التوفيق في حياتهم، وأتمنى أيضا مراعاة الأخبار التي يتم تداولها وتحديدا فيما يخص الزواج والطلاق".

طلاق
هبة الحسين
عايض يوسف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ 12 ساعة
أول مرة أسمع عن القلم الأبيض هذا . لكنه ماشي مع البلوزة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12075
منذ 11 ساعة
ناس دارسين
شبيه صويحبي
شبيه صويحبي عدد التعليقات : 324
منذ 7 ساعات
كلامها صحيح يا دكتور...الصحافة أصبحت مفلسة
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9257
منذ 6 ساعات
فضايحكم على بالفيديو أكثر من الصحافة ****

أيييه ** دنياااااا أصبحت عجيبة كلكم تحبون الشهرة وفضائح على عينك يااا تاجر**

نسيتوا شي أسمه حياء ونسيتوا شي * أسمه أسرار البيوت ***!!

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل اللي يبخ عليه منه ملمع زجاج، ممكن مسوي فالشايب مقلب..
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
هذا الزعيم لا تتحدونه
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...

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