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صورة نادرة لـ أحد الصرافين في الرياض قديما
منذ 54 دقيقة
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
متفائل جدا . وادعو الله لك بالشفاء . اللهم أشف دلال فلم نعهد عليها إلا كل خير . وامنحها بكرمك عفوك وعافية منك يا...
د محمد ماجد بخش
يحكم بالحديد والنار
سعد العريفي
هذا الشخص لديه مرض نفسي اسمه الهلال وعقدة مستمره الله يشفيه
د محمد ماجد بخش
كثير عزة & وجميل بثينة & وقيس لبنى & وعنترة عبلة & وشاموسكا مدام بريكليس
جار القمر
صدق جستنية كلهم نفس الكلام حافظين
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