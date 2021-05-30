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السلالة الهندية تصل الصين

منذ ساعة
1945
السلالة الهندية تصل الصين

بكين (صدى):
أعلنت السلطات الصينية إغلاق مدينة "قوانغتشو" جنوبي الصين، وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم، للخضوع لفحص فيروس كورونا وذلك بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس.

وكشف أستاذ جراحة الصدر بمدينة ووهان الصينية، الدكتور علي الوعري، عن انتشار حالات الإصابة بالطفرة الهندية لكورونا في "قوانغتشو" .

وأشار إلى أن شخص قدم مؤخرا من رواندا إلى الصين، أصيب بعدوى السلالة الهندية، ورغم أنه خضع لحجر صحي مدته 14 يوما، وكانت نتائج فحوصاته سلبية، إلا أن العدوى انتقلت لأشخاص خالطهم من الفندق عقب خروجه من الحجر الصحي.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12017
منذ 5 دقائق
يا رَبِّ إِن عَظُمَت ذُنوبي كَثرَةً

فَلَقَد عَلِمتُ بِأَنَّ عَفوَكَ أَعظَمُ

إِن كانَ لا يَرجوكَ إِلّا مُحسِنٌ

فَبِمَن يَلوذُ وَيَستَجيرُ المُجرِمُ

أَدعوكَ رَبِّ كَما أَمَرتَ تَضَرُّعاً

فَإِذا رَدَدتَ يَدي فَمَن ذا يَرحَمُما

لي إِلَيكَ وَسيلَةٌ إِلا الرَجا

وَجَميلُ عَفوِكَ ثُمَّ أَنّي مُسلِمُ

أبو نواس

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
متفائل جدا . وادعو الله لك بالشفاء . اللهم أشف دلال فلم نعهد عليها إلا كل خير . وامنحها بكرمك عفوك وعافية منك يا...
د محمد ماجد بخش
يحكم بالحديد والنار
سعد العريفي
هذا الشخص لديه مرض نفسي اسمه الهلال وعقدة مستمره الله يشفيه
د محمد ماجد بخش
كثير عزة & وجميل بثينة & وقيس لبنى & وعنترة عبلة & وشاموسكا مدام بريكليس
جار القمر
صدق جستنية كلهم نفس الكلام حافظين

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