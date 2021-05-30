السلالة الهندية تصل الصين

بكين (صدى):
أعلنت السلطات الصينية إغلاق مدينة "قوانغتشو" جنوبي الصين، وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم، للخضوع لفحص فيروس كورونا وذلك بعد زيادة عدد الإصابات بالفيروس.
وكشف أستاذ جراحة الصدر بمدينة ووهان الصينية، الدكتور علي الوعري، عن انتشار حالات الإصابة بالطفرة الهندية لكورونا في "قوانغتشو" .
وأشار إلى أن شخص قدم مؤخرا من رواندا إلى الصين، أصيب بعدوى السلالة الهندية، ورغم أنه خضع لحجر صحي مدته 14 يوما، وكانت نتائج فحوصاته سلبية، إلا أن العدوى انتقلت لأشخاص خالطهم من الفندق عقب خروجه من الحجر الصحي.