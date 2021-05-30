نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

كوثر الأربش في ذكرى وفاة ابنها بتفجير الدمام: "يقال سافر هذا الفتى الجميل لله"

منذ ساعة
3439
7
كوثر الأربش في ذكرى وفاة ابنها بتفجير الدمام: "يقال سافر هذا الفتى الجميل لله"

نايف السالم (صدى):
نشرت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، أمس السبت، مقطع فيديو لابنها "محمد" تزامنا مع مرور 6 سنوات على وفاته.

وقالت الأربش في تعليقها على المقطع: "يُقال سافر هذا الفتى الجميل لله، 6 سنوات، وأقول: لم يبارح مكانه في شقٍ عميقٍ في صدري، مُحمد، ابن الحياة والحب"

وطلبت الأربش من متابعيها ألا يقدموا لها عزاء في ابنها قائلة: "الرجاء عدم التعزية أسفل هذه التغريدة، شاهد الحياة وهي تترنم وتبعث السلام، ابتسم، أنا متأكدة أنك ستفعل".

وكان "محمد العيسى" ابن كوثر الأربش تُوفي إثر تفجير استهدف مسجد العنود بالدمام، عام 2015، خلال عملية نفذها أحد الأشخاص بحزام ناسف.

 

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12016
منذ ساعة
ألم الفراق وأمل اللقاء
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12016
منذ ساعة
قسوة البعد وهول الصدمة
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12016
منذ ساعة
سطوة الفاجعة وسُلطة الذكرى
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12016
منذ ساعة
حزن النفس وفرحة القلب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12016
منذ ساعة
نظرة العطف وحسرة الخطف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12016
منذ 59 دقيقة
إبتسامة الحاضر لأحوال الماضي
Reem
Reem عدد التعليقات : 237
منذ 51 دقيقة
ياعمري عليها مافيه شي يوصف حزنها او فقدان عيالها
خالد
خالد عدد التعليقات : 1321
منذ 45 دقيقة
مخالف
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12016
منذ 42 دقيقة
فقدت ابني محمد ولم أحزن أكثر من عام وعوضني الله بعد ١٠ سنوات بأخيه. هذه هي الحياة
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8100
منذ 32 دقيقة
الله يهديها للحق ويثبتها ويصبرها على فراق ابنها
ولكن قاعده عندي ان اتباع الديانة الرافضيه لايمكن الوثوق بهم الا اذا تبرأوا من ديانة الخميني واتبعوا كتاب الله وسنة رسوله
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12016
منذ 19 دقيقة
اللهم ربنا ولك الحمد . نحمدك على نعمة الوطن . ونسألك الثبات في المنشط والمكره . ونعوذ بك من مضلات الفتن .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
متفائل جدا . وادعو الله لك بالشفاء . اللهم أشف دلال فلم نعهد عليها إلا كل خير . وامنحها بكرمك عفوك وعافية منك يا...
د محمد ماجد بخش
يحكم بالحديد والنار
سعد العريفي
هذا الشخص لديه مرض نفسي اسمه الهلال وعقدة مستمره الله يشفيه
د محمد ماجد بخش
كثير عزة & وجميل بثينة & وقيس لبنى & وعنترة عبلة & وشاموسكا مدام بريكليس
جار القمر
صدق جستنية كلهم نفس الكلام حافظين

أخر الأخبار

"الضمان الصحي" يوضح أساليب الاحتيال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي
"الضمان الصحي" يوضح أساليب الاحتيال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي
منذ 12 دقيقة 1303
بالصور.. قبعات جذابة لمواجهة أشعة الشمس على طريقة النجمات
بالصور.. قبعات جذابة لمواجهة أشعة الشمس على طريقة النجمات
منذ 17 دقيقة 370
المرور السري يطيح بمتهورين يقودون سيارات بسرعة عالية وبدون لوحات بالرياض
المرور السري يطيح بمتهورين يقودون سيارات بسرعة عالية وبدون لوحات بالرياض
منذ 22 دقيقة 1487
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
شركة باب رزق جميل تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 27 دقيقة 1479
بالفيديو.. هبة الحسين تكشف حقيقة انفصالها عن عايض يوسف
بالفيديو.. هبة الحسين تكشف حقيقة انفصالها عن عايض يوسف
منذ 32 دقيقة 821
بالفيديو.. مختص: تعرض الأدوية لدرجة حرارة عالية قد يؤدي إلى تسممها
بالفيديو.. مختص: تعرض الأدوية لدرجة حرارة عالية قد يؤدي إلى تسممها
منذ 42 دقيقة 1779
صورة نادرة لـ أحد الصرافين في الرياض قديما
صورة نادرة لـ أحد الصرافين في الرياض قديما
منذ 54 دقيقة 730
بالفيديو.. رئيس الفيصلي يزور عمه ويقدم له كأس الملك
بالفيديو.. رئيس الفيصلي يزور عمه ويقدم له كأس الملك
منذ 54 دقيقة 2276
شاهد.. شاب يتهجم على مسن وسط الشارع بالكويت
شاهد.. شاب يتهجم على مسن وسط الشارع بالكويت
منذ ساعة 720
السلالة الهندية تصل الصين
السلالة الهندية تصل الصين
منذ ساعة 1944