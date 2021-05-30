شاهد.. زوجة شاموسكا: كنت واثقة من فوز الفيصلي باللقب

ماجد محمد (صدى):
علقت زوجة مدرب فريق الفيصلي بريكليس شاموسكا، على تتويج الفريق بكأس بطولة خادم الحرمين الشريفين، بعد التغلب على التعاون.
وأكدت زوجة شاموسكا أنها كانت تثق كثيرا في زوجها، مشيرة إلى أنه كان متأكدا من الفوز باللقب.
وبسؤالها عن اللحظة التي تأكدت فيها أن الكأس للفيصلي، أجابت: " عندما أطلق الحكم صافرة انتهاء المباراة" مشيرة إلى أن المباراة كانت صعبة.
يذكر أن بريكليس شاموسكا، أعلن في وقت سابق، انتقاله لتدريب نادي الشباب، بداية من الموسم المقبل، حيث تصبح مباراة الفيصلي أمام الهلال في الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري هي الأخيرة لشاموسكا مع الفيصلي.