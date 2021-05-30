عائض القرني عن سبب تغير خطابه: كلما كبرت في السن اكتشفت سماحة الإسلام

علي القحطاني (صدى):
كشف الداعية عائض القرني، عن سبب تغير خطابه عن السابق، مؤكدًا أنه تغير مثلما يتغير السن والتجربة، والسفر وممارسة الحياة.
وقال القرني، خلال برنامج "المسار" : "لم أندم على كل شيء لأني أصَبت في جوانب إيجابية منها حفظ الحديث والغيرة على الدين وغيرها".
وأشار إلى أنه سافر لقرية ذات مرة، كان أهلها يقيمون رقصة العرضة، فقال لهم أنه لا يجوز أداء رقصة العرضة، مشيراً إلى أنه أخذ ذلك عبر انتقاءات خاصة وعبر روافد من ثقافات أخرى وتراجم عن شدة بعض الأشخاص.
ولفت إلى أنه كلما كبر في السن اكتشف سماحة الإسلام وبساطة الدين وسهولة الملة، مضيفا: "إياكم وتجريح الناس، والفظاظة، واجتنبوا السياسة، أنا كنت اقرأ لكبار يقولون اترك السياسة لأهلها، وأكثر أخطاء الدعاة دخولهم في السياسة وليسوا مؤهلين، ودخولهم من باب المشاركة ليس بصحيح".