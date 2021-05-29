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عبدالعزيز المريسل : وثيقة تاريخية من القدادي تثبت بداية الدوري من الفيفا
منذ 21 ساعة
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التعليقات
زائر
عدد التعليقات : 77
منذ 8 ساعات
الكاذب عبدالعزيز المريسيل احضر وثيقة ليس لها علاقة بالاتحاد السعودي الذي لم يتأسس بعد .. وكانت وزارة العمل والشئون الاجتماعية هي المسئولة على الالعاب الرياضية في ذلك الوقت ..
هذا الكاذب عبدالعزيز المريسيل خلط الأمور وأخترع كذبة جديدة ونسبها للاتحاد السعودي ..!!!!!!!!
رياضي محايد
عدد التعليقات : 77
منذ 8 ساعات
هذه وثيقة مرسله من وزارة الداخلية إلى الاتحاد الدولي للإستفسار .
الافضل والاجدى للمريسيل البحث والتفتيش عن كؤوس بطولات النصر المفقودة والمدفونه قبل بدأيات الدوري السعودي رسميا .
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سكب سعدون
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واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل اللي يبخ عليه منه ملمع زجاج، ممكن مسوي فالشايب مقلب..
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
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هذا الزعيم لا تتحدونه
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
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