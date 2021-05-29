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أمير عسير ومحمد عبده يحضران تدريبات ضمك

منذ 3 ساعات
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أمير عسير ومحمد عبده يحضران تدريبات ضمك

طلال الغامدي (صدى):
حضر أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مساء أمس السبت، تدريبات نادي ضمك، الذي يواجه اليوم الأحد، نادي التعاون، في المواجهة الحاسمة والأخيرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورافق أمير عسير في الزيارة فنان العرب محمد عبده، لتحفيز الفريق وكسب نتيجة اللقاء للبقاء للموسم الثالث في دوري المحترفين.

وتكفل أمير عسير بطائرة خاصة للفريق الأول بنادي أبها للمنطقة الشرقية لمواجهة فريق القادسية يوم الأحد، تحفيزًا لأندية المنطقة الجنوبية، كما تم توزيع تذاكر مباراة الغد للجمهور مجانًا، والتي تكفل بها أعضاء الشرف.

محمد عبده
أمير عسير
ضمك

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أحدث التعليقات

ابو عمار
صح لسانك
د محمد ماجد بخش
أم تقصد غير واحد من اللي رحل مغتم
د محمد ماجد بخش
أم تقصد القذافي وتعتبره شريك معه في الدم
د محمد ماجد بخش
تقصد صدام اللي يطر الواحد منهم طر
د محمد ماجد بخش
بعد الصلاة والسلام على خير الأنام

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