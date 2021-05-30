أبرز قرارات اجتماع ذهبيي النصر الأول

طلال الغامدي (صدى):
أقيم مساء أمس السبت، الاجتماع الأول للأعضاء الذهبيين بنادي النصر في قاعة الضيافة بملعب مرسول بارك.
وتقرر في الاجتماع تعيين العميد فهد المشيقح أمينًا عامًا لمجلس الأعضاء الذهبيين، وتعيين وليد العتيبي مسؤولا لعلاقات الأعضاء.
وكانت مصادر قد ذكرت أن الأمير الوليد بن بدر قدم دعمًا قدره مليون ريال وفهد المشيقح تقدم بـ 500 ألف ريال كدعم للنادي، بينما تقدم فهد العجلان العضو الذهبي بدعم شخصي قدره مليون ريال، بينما تقدم كل من محمد العمران ومسفر خير الله عضوي العالمي الذهبيين بدعم قدره 500 ألف ريال من كل واحدٍ منهما.