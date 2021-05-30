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أبرز قرارات اجتماع ذهبيي النصر الأول

منذ 23 ساعة
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أبرز قرارات اجتماع ذهبيي النصر الأول

طلال الغامدي (صدى):
أقيم مساء أمس السبت، الاجتماع الأول للأعضاء الذهبيين بنادي النصر في قاعة الضيافة بملعب مرسول بارك.

وتقرر في الاجتماع تعيين العميد فهد المشيقح أمينًا عامًا لمجلس الأعضاء الذهبيين، وتعيين وليد العتيبي مسؤولا لعلاقات الأعضاء.

وكانت مصادر قد ذكرت أن الأمير الوليد بن بدر قدم دعمًا قدره مليون ريال وفهد المشيقح تقدم بـ 500 ألف ريال كدعم للنادي، بينما تقدم فهد العجلان العضو الذهبي بدعم شخصي قدره مليون ريال، بينما تقدم كل من محمد العمران ومسفر خير الله عضوي العالمي الذهبيين بدعم قدره 500 ألف ريال من كل واحدٍ منهما.

النصر
مرسول بارك

التعليقات

كلمة حق
كلمة حق عدد التعليقات : 462
منذ 13 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه


ويقولون الاعضاء الدهلببببببببببن امجق كلها قطة استراحه}}}}}}}}}}


300 مايوووووووووووووووووووووون من يشيلها,,,,,,,,,,,,,
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 378
منذ 10 ساعات
تشيلها الماليه

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أحدث التعليقات

سكب سعدون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل اللي يبخ عليه منه ملمع زجاج، ممكن مسوي فالشايب مقلب..
سكب السعد ون
عارف ليش انت وامثالك من الاخونجية تراجعو لان اصبحتم مكشوفين على الملاء واصبحت العقول الان عقول نيرة وذكية ولاتنطوى عليهم توجهاتكم وافكاركم التى سوف...
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